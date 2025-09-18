Papa Leon vorbeşte despre Trump, scandalurile de abuz sexual, acceptarea comunităţii LGBTQ şi China

Referitor la comunitatea LGBTQ+, Papa Leon a îmbrăţişat mesajul că „todos, todos, todos” sunt bineveniţi în Biserica Catolică, dar consideră „foarte puţin probabil” ca doctrina fundamentală privind sexualitatea să se schimbe curând.

„Toată lumea este invitată, dar eu nu invit o persoană pentru că are sau nu o identitate specifică. Eu invit o persoană pentru că este fiu sau fiică a lui Dumnezeu”, a declarat el.

Despre criza abuzurilor sexuale, Papa a recunoscut că este „o criză reală” încă nerezolvată, transmite AP.

„Statisticile arată că peste 90% dintre persoanele care fac acuzaţii sunt victime autentice”, a spus el, dar a avertizat că au existat şi cazuri de acuzaţii false care au distrus vieţi de preoţi.

În privinţa politicii americane, Leon nu intenţionează să se implice direct, dar va vorbi despre probleme care preocupă Biserica, inclusiv migraţia. A lăudat iniţiativa Papei Francisc de a critica planurile de deportare în masă ale administraţiei Trump şi „curajul” episcopilor americani în confruntarea cu autorităţile. A clarificat că nu este susţinător al lui Trump şi că el şi fratele său, care se autodescrie „de tip MAGA”, au „poziţii diferite”.

Despre acordul controversat cu China din 2018 privind numirea episcopilor, Papa Leon nu prevede schimbări pe termen scurt, studiind problema şi discutând cu chinezii „de ambele părţi”.

Referitor la hirotonirea femeilor, a promis să continue numirea lor în funcţii de conducere, dar a exclus orice schimbare în doctrina privind diaconii sau preoţii femei.

Papa a moştenit o criză financiară la Vatican, cu un deficit structural de 50-60 milioane euro, dar consideră că situaţia se îmbunătăţeşte şi „nu este criza pe care oamenii au fost induşi să o creadă”.