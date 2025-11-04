Papa îndeamnă SUA la o „reflecție profundă” despre tratamentul migranților sub administrația Trump

Papa Leon a făcut apel, marți, la o „reflecție profundă” asupra modului în care sunt tratați migranții în Statele Unite sub administrația președintelui Donald Trump și a afirmat că nevoile spirituale ale celor aflați în detenție trebuie respectate.

În timpul unei conferințe de presă la Castel Gandolfo, reședința sa din afara Romei, papa a fost întrebat despre imigranții reținuți într-un centru federal din Broadview, lângă Chicago, cărora li s-a refuzat posibilitatea de a primi Sfânta Împărtășanie, o obligație religioasă importantă.

Leon, originar din Chicago, a citat Evanghelia după Matei, capitolul 25.

„Iisus spune foarte clar că la sfârșitul lumii ni se va cere: cum l-ați primit pe străin? L-ați primit și l-ați primit cu brațele deschise sau nu? Și cred că trebuie să reflectăm profund asupra a ceea ce se întâmplă”, a spus pontiful.

„Mulți oameni care au trăit ani și ani de zile, fără să cauzeze niciodată probleme, au fost profund afectați de ceea ce se întâmplă în prezent”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Leon, primul papă american, a condamnat anterior tratamentul aplicat de guvernul federal imigranților prinși într-o campanie de represiune dură care a tulburat orașele din întreaga țară.

Referindu-se la deținuții din Broadview, el a declarat marți că trebuie luate în considerare drepturile spirituale ale deținuților.

„Aș invita cu siguranță autoritățile să permită lucrătorilor pastorali să se ocupe de nevoile acestor oameni. De multe ori au fost separați de familiile lor pentru o perioadă lungă de timp; nimeni nu știe ce se întâmplă, dar nevoile lor spirituale ar trebui să fie satisfăcute”, a spus papa.

O delegație de clerici, inclusiv un episcop catolic, a încercat, sâmbătă, să le aducă deținuților Sfânta Împărtășanie, în timpul sărbătorii catolice a Tuturor Sfinților, dar li s-a refuzat accesul în instituție.

Deținuții fac parte din abordarea dură a lui Trump în Chicago, unde, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, sunt reținute peste 3.000 de persoane.