Parlamentul rus votează extinderea serviciului militar obligatoriu pe tot parcursul anului

Legislaţia adoptată de Duma de Stat urmează să fie examinată de Camera Superioară şi priomulgată de Vladimir Putin pentru a intra în vigoare.

Noile reglementări vor permite convocarea tinerilor pentru examinări medicale şi alte proceduri în orice perioadă a anului, însă perioada efectivă de serviciu militar va rămâne concentrată în lunile de primăvară şi vară.

Potrivit autorilor proiectului, măsura este menită să eficientizeze activitatea birourilor de recrutare.

Toţi bărbaţii ruşi cu vârste între 18 şi 30 de ani sunt obligaţi să servească timp de un an, deşi mulţi evită serviciul militar prin amânări pentru studii sau probleme medicale.

În fiecare rundă de recrutare, armata a chemat între 130.000 şi 160.000 de persoane.

Mai multe organizaţii pentru drepturile omului semnalează că mulţi tineri au fost încurajaţi sau constrânşi să semneze contracte ca voluntari.