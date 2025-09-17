Peskov neagă acuzațiile din România: Și Washingtonul a acuzat Rusia că a intervenit în alegeri

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat marți acuzațiile făcute de procurorul general al României, Alex Florența. Peskov a declarat agenției de știri ruse RBC că acuzațiile privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale nu corespund realității.

„Nu, nu corespund (adevărului n.r.). Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia că a intervenit în alegerile (din 2016 n.r.), că a încercat să destabilizeze și așa mai departe, apoi ei înșiși au recunoscut că nu era adevărat. În cazul României, este exact la fel”, a spus Dmitri Peskov.

Florența a acuzat Rusia că a orchestrat o „operațiune hibridă” care a vizat România și l-a sprijinit pe candidatul independent Călin Georgescu, implicând mai multe companii, rețele de boți și conturi false pe rețelele de socializare.