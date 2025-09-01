Peste 250 de publicaţii internaţionale au protestat faţă de uciderea jurnaliştilor din Gaza

Conform datelor oferite de organizaţia Reporteri Fără Frontiere, aproximativ 220 de jurnalişti au fost ucişi din 7 octombrie 2023 până în prezent, iar protestul se petrece la o săptămână la doar o săptămână după moartea a cinci jurnalişti în două atacuri israeliene asupra spitalului Nasser din Khan Younis.

Printre jurnaliştii ucişi se numără Mohammad Salama de la Al Jazeera, cameramanul Reuters Hussam al-Masri, jurnalistul independent Mariam Abu Daqqa care lucrează pentru Associated Press, Ahmed Abu Aziz şi Moaz Abu Taha.

Campania a fost vizibilă pe site-urile unor publicaţii precum Al Jazeera (Qatar), The Independent (Marea Britanie), La Croix şi L’Humanité (Franţa), dar şi în ziarele germane Tageszeitung şi Frankfurter Rundschau.

Directorul general al organizaţiei, Thibaut Bruttin, a avertizat: „În ritmul în care jurnaliştii sunt ucişi în Gaza de armata israeliană, nu va mai rămâne nimeni să vă informeze. Acesta nu este doar un război împotriva Gazei, este un război împotriva jurnalismului. Jurnaliştii sunt vizaţi, ucişi şi defăimaţi. Fără ei, cine ne va alerta cu privire la foamete? Cine va expune crimele de război? Cine ne va arăta genocidele?”