Peste 425 de persoane, reținute la mitingul împotriva interzicerii Palestine Action în Londra

Sute de persoane s-au adunat în Piața Parlamentului din centrul Londrei pentru a se opune interzicerii grupului, unele dintre ele ținând pancarte pe care scria: „Mă opun genocidului, susțin Palestine Action”.

Poliția Metropolitană a declarat că majoritatea reținerilor au fost pentru susținerea unei organizații interzise. Peste 25 de persoane au fost arestate pentru agresiuni asupra polițiștilor și alte infracțiuni de tulburare a ordinii publice.

Guvernul a interzis Palestine Action în iulie, în temeiul Legii privind terorismul, făcând din apartenența la grup sau susținerea acestuia o infracțiune penală, pedepsită cu până la 14 ani de închisoare.

Opinii diferite ale poliției metropolitane și protestatarilor

Poliția metropolitană a declarat că ofițerii au fost supuși „unui nivel excepțional de abuz” la miting, inclusiv „pumni, lovituri cu piciorul, scuipături și aruncarea de obiecte, pe lângă abuzul verbal”.

Defend Our Juries, care a organizat mitingul, a răspuns afirmând că ofițerii „au agresat violent protestatarii pașnici, inclusiv persoanele în vârstă, pentru a încerca să aresteze peste o mie de persoane pentru că țineau pancarte de carton”.

Tensiunile au izbucnit între demonstranți și polițiști, care au fost întâmpinați cu scandări de „susțineți genocidul” în timp ce efectuau arestări.