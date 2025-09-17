Agitație la Londra: Circa 1.600 de polițiști vor supraveghea protestul care-l vizează pe Trump

Poliția Metropolitană a anunțat că peste 1.600 de polițiști vor supraveghea protestele din centrul Londrei. Aproximativ 50 de grupuri de protestatari sunt așteptate să se adune astăzi în centrul capitalei britanice, potrivit Sky News.

Marșul organizat de Coaliția Stop Trump se va deplasa de la Regent’s Park la Piața Parlamentului începând cu ora 15:00, trecând prin unele dintre principalele străzi ale Londrei.

Autoritățile le- au cerut protestatarilor „să fie atenți la comunitatea locală și să se asigure că perturbările sunt reduse la minimum”.

Trump și soția sa, Melania, urmează să fie primiți miercuri de Regele Charles și Regina Camilla. Programul zilei include o procesiune cu trăsura prin domeniul castelului, salutul cu garda de onoare, prânzul oficial cu Familia Regală și vizitarea unei expoziții din Colecția Regală.

În după-amiaza zilei, cuplul prezidențial va depune o coroană la mormântul Reginei Elisabeta a II-a la Capela Sfântul Gheorghe și va asista la un spectacol aerian. Evenimentul se va încheia cu un banchet oficial în St George’s Hall.

Vizita se desfășoară pe fondul protestelor. Grupul Stop Trump Coalition a anunțat că mii de oameni se vor aduna pentru a-și exprima opoziția față de președintele american, criticându-l pentru susținerea Israelului în conflictul din Gaza și pentru politica sa internă și internațională.

Un incident s-a produs noaptea trecută atunci când imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe pereții Castelului Windsor. Patru persoane au fost arestate.