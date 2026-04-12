Peter Magyar spune că Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea

„Premierul Viktor Orbán tocmai m-a sunat pentru a ne felicita pentru victoria noastră”, a scris Peter Magyar într-o postare pe Facebook.

Anunțul vine în contextul în care rezultatele parțiale, după numărarea a 45,71% din voturi, arată că Tisza este pe cale să obțină 135 din cele 199 de mandate din noul parlament, suficient pentru majoritatea de două treimi necesară modificărilor constituționale.

Potrivit proiecțiilor, Fidesz, partidul lui Viktor Orbán, ar urma să obțină 57 de mandate, în timp ce formațiunea de extremă dreapta Mi Hazánk ar intra în legislativ cu 7 locuri.

Cine este Peter Magyar

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a devenit în doar doi ani cel mai serios adversar al premierului Viktor Orbán și politicianul care a pus capăt celor 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară.

La 45 de ani, avocat de profesie și europarlamentar, Magyar a intrat în alegerile parlamentare de duminică drept primul rival credibil al lui Orbán din ultimul deceniu.

Magyar a făcut parte din Fidesz încă din 2002 și, timp de peste două decenii, a ocupat funcții în instituții de stat, inclusiv posturi diplomatice la Bruxelles și poziții de conducere în agenții publice.

Mult timp a fost perceput drept un om al puterii de la Budapesta, iar până în 2023 a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile importante ale Fidesz și fost ministru al Justiției.

Ruptura sa de Fidesz s-a produs în 2024, după scandalul grațierii care a zguduit scena politică ungară și a dus la demisia președintei Katalin Novák și a lui Judit Varga.

Ascensiunea sa a fost fulgerătoare. În 2024, a lansat Tisza, o formațiune politică nouă care a obținut aproximativ 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European din Ungaria.

De atunci, partidul a atras un electorat foarte divers: conservatori dezamăgiți de Fidesz, tineri proeuropeni, dar și alegători preocupați mai ales de inflație, corupție, nivelul de trai și starea sistemului sanitar.