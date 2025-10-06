Planul suținut de SUA: Negocieri în Egipt între Israel și Hamas pentru încetarea războiului din Gaza

O nouă rundă de negocieri între Israel și Hamas are loc luni în Egipt, în încercarea de a ajunge la un acord care să ducă la încetarea conflictului din Fâșia Gaza.

Delegația Hamas este condusă de Khalil al-Hayya, unul dintre cei mai importanți lideri ai organizației aflați în afara Gazei, care a supraviețuit recent unei tentative de asasinat a Israelului în Qatar.

Din partea Israelului, negocierile sunt conduse de Ron Dermer, ministrul afacerilor strategice și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai premierului Benjamin Netanyahu.

Statele Unite sunt reprezentate de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, și de trimisul special Steve Witkoff.

Întâlnirea vine după ce Hamas a acceptat o parte din prevederile propunerii americane, dar a cerut modificări și discuții suplimentare, potrivit Al Jazeera.

Gruparea palestiniană nu a fost de acord cu cererea de dezarmare completă, una dintre condițiile principale din planul elaborat de administrația Trump.

Negocierile din Egipt sunt considerate esențiale pentru a evalua șansele unui armistițiu durabil și pentru a stabiliza situația umanitară din Gaza, unde luptele au continuat în ultimele săptămâni în ciuda presiunilor internaționale.