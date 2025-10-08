Planul UE de eliminare treptată a importurilor de petrol și gaze din Rusia a depășit primul obstacol politic

UE negociază propuneri legislative pentru eliminarea treptată a petrolului și gazelor rusești până în ianuarie 2028, încercând să priveze Kremlinul de veniturile necesare pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Într-o reuniune cu ușile închise miercuri, ambasadorii UE au convenit să transmită legea propusă miniștrilor lor pentru aprobare la o reuniune pe 20 octombrie, potrivit declarațiilor date pentru Reuters.

Diplomații au spus că aproape toate țările UE și-au exprimat sprijinul pentru aceste planuri, sugerând că legea va fi adoptată cu ușurință, în ciuda criticilor din partea Ungariei și Slovaciei, ale căror guverne doresc să mențină relații strânse cu Rusia. Negocierile privind modificările tehnice sunt în curs înaintea votului din 20 octombrie.

O problemă nerezolvată este dacă exporturile de gaz natural lichefiat către Europa trebuie să fie atât preautorizate înainte de livrare, cât și verificate de autoritățile vamale la sosirea în porturile UE, pentru a se asigura că nu sunt rusești.

Franța și Italia au declarat că susțin planul general, dar doresc ca transporturile să fie preautorizate – dacă autoritățile pot aplica această măsură suficient de repede – fie verificate de autorități la sosirea în UE, pentru a aplica interdicția, au declarat diplomații UE.

Ce se întâmplă dacă legea va fi aprobată

Dacă va fi aprobată, legea ar pune capăt dependenței de zeci de ani a Europei de petrolul și gazul rusesc, eliminând treptat importurile de gaz rusesc în cadrul noilor contracte începând din ianuarie 2026, apoi contractele pe termen scurt existente începând din iunie 2026 și contractele pe termen lung în ianuarie 2028.

Țări precum Ungaria, Franța și Belgia încă importă gaz rusesc, care reprezintă 12% din importurile de gaz ale UE, în scădere de la 45% înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Legea ar obliga Ungaria și Slovacia, cele două țări care încă importă petrol rusesc, să stabilească planuri naționale pentru a opri aceste importuri până în 2028.