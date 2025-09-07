Poliția din Belgia a arestat un suspect prins cu un cocktail Molotov în fața Ambasadei Israeliene

Anunțul a fost dat chiar de Ministerul de Externe al Israelului, pe X.

„Forțele de securitate belgiene au arestat în această seară un suspect în fața Ambasadei Israelului din Bruxelles. În posesia sa a fost găsit un cocktail Molotov. Tot personalul ambasadei Israelului este în siguranță”, au transmis pe X reprezentanții Ambasadei Israeului

Belgian security forces arrested a suspect this evening outside the Israeli Embassy in Brussels. A Molotov cocktail was found in his possession. All of Israel’s embassy staff are safe. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 5, 2025

Poliția belgiană nu a confirmat încă arestul sau să ofere alte detalii cu privire la intențiile suspectului, potrivit Euronews.

Acesta nu este primul eveniment de acest gen dintr-o țară europeană

Vineri, un tânăr de 17 ani din Franța a fost pus sub acuzare, dar și arestat preventiv pentru suspiciunea de terorism. Și acesta plănuia să atace mai multe ambasade străine, printre care și cea a Israelului din Paris. Acesta avea un jurământ de loialitate față de gruparea Statul Islamic.

Un alt suspect a fost arestat la Berlin, în februarie, despre care autoritățile suspectau că ar putea promova un „atac motivat politic” asupra Ambasadei Israelului. Procurorii germani au anunțat în August că bărbatul a primit acuzații de terorism. Potrivit autorităților, suspectul intenționa să se alăture grupării „Statul Islamic” din Pakistan.

În iulie, poliția daneză din Copenhaga au precizat că examinează un colet suspicios care a fost trimis la Ambasada Israelului din capitala daneză.