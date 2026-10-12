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Polonia mobilizează peste 20.000 de polițiști în școli, după trei atacuri cu cuțitul

Luni, în Polonia a avut loc o operațiune polițienească de amploare menită să asigure securitatea în școli, în urma a trei atacuri recente cu cuțitul, în timp ce prim-ministrul Donald Tusk s-a angajat să combată ceea ce a descris drept o tendință crescândă a violenței în rândul tinerilor.
Polonia mobilizează peste 20.000 de polițiști în școli, după trei atacuri cu cuțitul
Premierul polonez Donald Tusk. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
12 oct. 2026, 12:52, Știri externe
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Autoritățile au infirmat zvonurile potrivit cărora atacurile ar fi avut legătură cu o provocare online sau cu un grup organizat, însă Tusk a declarat duminică, în cadrul unei ședințe de criză, că glorificarea violenței în anumite colțuri ale internetului are un efect dăunător asupra tinerilor, potrivit Reuters. 

„Am observat o creștere a fascinației pentru violență, atât în Polonia, cât și la nivel mondial… asistăm la o tendință îngrijorătoare de violență”, a spus el.

Potrivit premierului polonez, conținutul care promovează ideologia nazistă și un „cult al forței”, precum și jocurile video violente, reprezintă factori majori.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, a anunțat mobilizarea Poliției încă de duminică seara.

„Este necesar un mesaj clar: nu va exista toleranță față de niciun atac asupra copiilor polonezi, nici față de degenerarea vieții publice în anarhie”, a declarat el pentru canalul de știri de stat TVP Info.

Luni, Poliția din Polonia a anunțat că oamenii legii au derulat controale în 80.000 de instituții de învățământ. Potrivit comunicatului, încă de vineri, 135 de persoane au fost reținute.

Într-unul dintre incidente, poliția a declarat că un băiat a creat o machetă a școlii sale în jocul Roblox și a simulat atacuri asupra elevilor. S-a descoperit că acesta deținea o armă de foc, muniție și cuțite.

Trei atacuri în instituții de învățământ din Polonia

Cel mai recent atac a avut loc sâmbătă, când trei persoane au fost rănite într-o instituție de învățământ superior din Varșovia, acesta fiind al treilea atac cu cuțitul asupra unei instituții de învățământ din Polonia în decurs de patru zile.

Joi, un fost elev în vârstă de 15 ani, care purta o cameră montată pe cască, a ucis un îngrijitor și a rănit doi profesori la o școală primară din Leszczydol-Nowiny, la nord-est de Varșovia. Miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 10 persoane, inclusiv pe el însuși, la o școală din Ostroleka, la nord de capitală.

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