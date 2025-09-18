Polonia raportează o activitate crescută a dronelor în timpul nopții în apropierea frontierei cu Belarus

Anunțul, făcut joi de către guvernul de la Varșovia, are loc după ce săptămâna trecută au fost identificate mai multe drone rusești în spațiul aerian polonez.

„Noaptea trecută, poliția de frontieră a observat o activitate intensificată a dronelor belaruse și ruse care încercau să traverseze spațiul aerian polonez”, a spus ministrul polonez de Interne Marcin Kierwinski. „Este clar că situația la frontiera polono-belarusă rămâne foarte, foarte tensionată”, a mai adăugat acesta.

Un purtător de cuvânt al ministerului polonez de Interne a afirmat, potrivit Reuters, că Polonia nu a intervenit și nu a încercat să doboare aceste drone identificate.

Polonia și-a închis frontiera cu Belarusul odată cu începerea exercițiilor militare Zapad dintre Rusia și Belarus. Întrebat de ce granița era încă închisă, având în vedere că exercițiile Zapad se încheiaseră, ministrul de interne Marcin Kierwinski a spus că Polonia o va redeschide când va fi sigur să o facă.

Există șase puncte de trecere a frontierei rutiere între Polonia și Belarus, dintre care patru au fost deja închise de Varșovia din cauza tensiunilor de lungă durată cu Minsk.

Aceste acțiuni raportate de Varșovia au loc la o săptămână după ce în noaptea de 9 spre 10 septembrie, mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Acestea au fost doborâte, însă evenimentul a generat îngrijorări în rândul țărilor NATO, având în vedere că Polonia este un stat membru al Alianței.