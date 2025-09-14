Polonia: Un avion a ratat aterizarea și a ieșit de pe pistă pe aeroportul din Cracovia

Un avion al companiei aeriene poloneze Enter Air, care a decolat din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din orașul Cracovia.

Pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar zborurile au fost suspendate, potrivit polskieradio24.pl.

Zborul Enter Air a decolat duminică din Antalya, din sudul Turciei, puțin după ora locală 12:00. Când a ajuns la aeroportul Balice din Cracovia, în jurul orei 14:00, avionul a derapat de pe pistă în timpul aterizării și s-a oprit pe o zonă cu iarbă adiacentă pistei, potrivit oficialilor aeroportului, relatează polskieradio24.pl.

Runway excursion in Kraków today — a 737 slid off the tarmac.

Now the real challenge begins: digging her out.

Big day ahead for the recovery crew. 👷‍♂️🚜 pic.twitter.com/LJgmdUC6bY — Easy Money Landing 🛬 (@autopilot_chill) September 14, 2025

Operațiunile de zbor au fost suspendate temporar

La bord se aflau aproximativ 190 de persoane. Toți pasagerii au fost evacuați și duși la terminalul aeroportului.

Oficialii aeroportului nu au raportat răniți.

Purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Monika Chylaszek, a declarat că operațiunile de zbor au fost suspendate pentru aproximativ două ore.

Zborurile sosite din Zurich, Veneția, Palermo, Memmingen și Basel au fost redirecționate către aeroportul din orașul Katowice, situat în apropiere.