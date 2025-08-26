Pompierii români intervin în Grecia pentru stingerea unui incendiu de vegetație lângă Atena

Întrucât incendiul a produs degajări considerabile de fum, autoritățile elene au transmis populației un mesaj de avertizare prin sistemul Cell Broadcast.

Pentru eficientizarea intervenției, modulul pompierilor români a mobilizat toate autospecialele din baza de operațiuni: două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de 4.000 de litri, una de 10.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de suport radio și o autocisternă de 30.000 de litri, acțiunea fiind încă în desfășurare.

În sprijinul acțiunilor de stingere, pompierii eleni au mobilizat forțe semnificative, inclusiv mijloace aeriene.