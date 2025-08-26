Prima pagină » Știri externe » Pompierii români intervin în Grecia pentru stingerea unui incendiu de vegetație lângă Atena

Pompierii români intervin în Grecia pentru stingerea unui incendiu de vegetație lângă Atena

Sub coordonarea autorităților elene, două module, unul român și unul francez, au fost dislocate în estul Atenei pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetație, informează IGSU.
Întrucât incendiul a produs degajări considerabile de fum, autoritățile elene au transmis populației un mesaj de avertizare prin sistemul Cell Broadcast.

Pentru eficientizarea intervenției, modulul pompierilor români a mobilizat toate autospecialele din baza de operațiuni: două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de 4.000 de litri, una de 10.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de suport radio și o autocisternă de 30.000 de litri, acțiunea fiind încă în desfășurare.

În sprijinul acțiunilor de stingere, pompierii eleni au mobilizat forțe semnificative, inclusiv mijloace aeriene.