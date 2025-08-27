Pompierii români sting noi incendii de pădure în Spania

Potrivit IGSU, în nordul regiunii Ourense, în apropierea localităţii Avion, pompierii români acţionează pentru limitarea propagării incendiilor de pădure, lichidarea focarelor active şi consolidarea unei linii de protecţie care să delimiteze zonele afectate de cele încă neatinse de flăcări.

În acelaşi timp, echipajele intervin pentru eliberarea căilor de acces, prin degajarea vegetaţiei dense din proximitatea focarelor, facilitând deplasarea autospecialelor şi realizând culoare de siguranţă necesare desfăşurării intervenţiilor ulterioare.

Chiar dacă temperaturile ridicate, umiditatea scăzută şi vântul variabil îngreunează misiunea, eforturile susţinute ale echipajelor se concretizează prin măsuri eficiente care contribuie la limitarea propagării incendiului.