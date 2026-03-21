Prima pagină » Știri externe » „Pregăteau un atentat”: în Italia, doi anarhiști au murit în urma exploziei unei bombe artizanale

„Pregăteau un atentat”: în Italia, doi anarhiști au murit în urma exploziei unei bombe artizanale

Doi anarhiști italieni cunoscuți de poliție au murit în urma unei explozii într-un hangar de la periferia Romei, unde se pare că pregăteau o bombă.
„Pregăteau un atentat”: în Italia, doi anarhiști au murit în urma exploziei unei bombe artizanale
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 14:21, Știri externe

„Pregăteau un atentat”, dar cei doi anarhiști „nu voiau să ucidă, acțiunile lor sunt întotdeauna demonstrative, nu lovesc pentru a provoca masacre”, a indicat cotidianul La Repubblica.

Alessandro Mercogliano și Sara Ardizzone pregăteau acțiuni pentru a atrage atenția asupra cazului unei alte persoane, Alfredo Cospito. Acesta devenise o figură importantă a mișcării anarhiste italiene.

 

Alfredo Cospito, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la peste 20 de ani de închisoare. El este responsabil de colete-capcană și diverse atacuri împotriva autorităților, comise în urmă cu aproximativ zece ani.

El este încarcerat în regimul de detenție cunoscut sub numele de 41-bis, aplicat în principal deținuților acuzați de crime mafiote și teroriste.

Denunțat în mod regulat de ONG-urile de apărare a drepturilor omului, acesta face parte dintr-un arsenal legislativ și penitenciar denumit uneori „închisoare dură”.

Însă un tribunal ar trebui să decidă în luna mai dacă menține acest regim sau îl atenuează.

Presa speculează că dispozitivul exploziv pregătit de cei doi anarhiști ar fi legat de această dată limită. Scopul ar fi atragerea din nou a atenției asupra lui Alfredo Cospito.

