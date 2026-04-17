Știri externe » Premieră: Unitățile private de apărare aeriană din Ucraina au doborât o dronă

Unitățile private de apărare aeriană din Ucraina au doborât o dronă. Este vorba despre o premieră, anunță oficialii ucraineni. Proiectul privat de apărare aeriană a fost lansat în noiembrie.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
17 apr. 2026, 16:57, Politic

Unitățile private de apărare aeriană din Ucraina au doborât pentru prima dată o dronă Shahed, în regiunea Harkov, a declarat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, potrivit Live Ukraine. Ministrul a spus că este prima interceptare confirmată a unei drone cu reacție, care zbura cu viteze care depășeau 400 km/h.

Proiectul privat de apărare aeriană a fost lansat de guvern în noiembrie. Acesta permite companiilor din domenii sensibile să își formeze propriile unități de apărare aeriană sub comandă militară

Unități private de apărare aeriană sunt în curs de formare la 19 unități economice din Ucraina. Acestea sunt integrate în sistemul de comandă al Forțelor Aeriene și operează ca parte a strategiei generale de apărare aeriană.

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
Gandul
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor