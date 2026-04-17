Premieră: Unitățile private de apărare aeriană din Ucraina au doborât o dronă

Unitățile private de apărare aeriană din Ucraina au doborât pentru prima dată o dronă Shahed, în regiunea Harkov, a declarat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, potrivit Live Ukraine. Ministrul a spus că este prima interceptare confirmată a unei drone cu reacție, care zbura cu viteze care depășeau 400 km/h.

Proiectul privat de apărare aeriană a fost lansat de guvern în noiembrie. Acesta permite companiilor din domenii sensibile să își formeze propriile unități de apărare aeriană sub comandă militară

Unități private de apărare aeriană sunt în curs de formare la 19 unități economice din Ucraina. Acestea sunt integrate în sistemul de comandă al Forțelor Aeriene și operează ca parte a strategiei generale de apărare aeriană.