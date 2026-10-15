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Premierul bulgar și-a exprimat la Bruxelles sprijinul pentru acordul Trump-Putin privind motorina

Prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, a surprins Bruxelles-ul, joi dimineață, prin sprijinul acordat controversatului acord privind aprovizionarea cu motorină, încheiat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în ciuda sancțiunilor occidentale.
Premierul bulgar și-a exprimat la Bruxelles sprijinul pentru acordul Trump-Putin privind motorina
Foto: Hepta
Daiana Rob
15 oct. 2026, 14:43, Știri externe
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Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a susținut acordul dintre Putin și Trump privind motorina, în cadrul unor declarații date joi dimineață, când a sosit la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, eveniment la care participă și Nicușor Dan.

Știți care este problema noastră în acest moment în Europa? Prețurile ridicate la combustibil. Apreciem orice măsură menită să reducă prețurile la combustibil și să ne garanteze competitivitatea”, le-a declarat Radev în limba engleză reporterilor, potrivit Euronews. 

Comentariile sale l-au pus în contradicție cu ceilalți lideri ai UE, care au condamnat cu fermitate acordul, calificându-l drept riscant, periculos și greșit. Pentru a face posibil acest acord, SUA au relaxat sancțiunile privind importurile de motorină din Rusia până în aprilie 2027.

Într-un alt semn al distanțării față de UE, Radev a criticat atacurile Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol rusești, pe care Trump l-a rugat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să le oprească imediat. Zelenski a declarat între timp că Ucraina i va continua campania.

„Nu susțin atacurile asupra niciunei rafinării. Nu susțin atacurile asupra niciunei centrale energetice, la fel cum nu susțin nici atacurile rusești asupra centralelor energetice din Ucraina, deoarece acest lucru se întoarce împotriva noastră”, a declarat Radev, adăugând că prețurile la Energie din Europa sunt în creștere vertiginoasă.

Atacurile Kievului asupra rafinăriilor rusești, un avantaj puternic

Cu toate acestea, liderii europeni, care îl susțin pe Zelenski afirmă că asupra rafinăriilor de petrol din Rusia oferă Kievului un avantaj puternic asupra Moscovei.

Aceștia consideră că cererea lui Trump o încercare disperată de a reduce prețurile la combustibil înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în cadrul cărora republicanii riscă să piardă ambele camere în favoarea democraților.

De la victoria sa electorală de la începutul acestui an, Radev s-a poziționat ca o voce contrară în dezbaterea europeană privind invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Prim-ministrul a declarat recent pentru Euronews că strategia blocului de „pace prin forță” a eșuat și i-a îndemnat pe colegii săi lideri să recurgă la diplomație în relația cu Kremlinul.

Radev, întâlnire cu Nicușor Dan

Separat, președintele României se întâlnește cu premierul bulgar, Rumen Radev, dar și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind Securitatea la Marea Neagră.

Întâlnirea are ca temă incidentele provocate de dronele rusești, care pun în pericol securitatea din Marea Neagră.

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