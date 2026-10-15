Nicușor Dan și premierul bulgar, întâlnire cu Mark Rutte pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, se vor întâlni joi, la ora 14:30, ora României, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit anunțului făcut de Administrație, întâlnirea trilaterală va avea ca temă principală situația de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul incidentelor recente provocate de drone.

Pe agenda discuțiilor se vor afla și incidentele care au vizat nave din perimetrul Mării Negre. Acestea ridică semne de îngrijorare referitor la situația gravă de securitate în regiune.

O nouă alertă a fost declanșată joi în Marea Neagră, după ce o navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutorul marinarilor români.

Potrivit primelor informații, la bord se aflau 12 marinari, dintre care opt sunt dați dispăruți. Salvatorii români au intervenit cu o navă și un elicopter.

Deocamdată, nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă. În cursul nopții trecute, avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.