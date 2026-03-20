Premierul Bulgariei se distanțează de „Consiliul de Pace”: „A fost decizia unui singur oligarh”

Premierul interimar al Bulgariei, Andrey Gyurov, a declarat că aderarea țării la inițiativa „Consiliul de Pace”, lansată de Donald Trump, nu reflectă consensul politic intern și ar fi fost influențată de interesele unui oligarh sancționat internațional, transmite Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
20 mart. 2026, 10:28, Știri externe

Gyurov a precizat că participarea Bulgariei la această structură nu a fost aprobată de parlament și nu reprezintă o poziție oficială consolidată a statului, mai arată Euronews. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost rezultatul unei manevre politice. Aceasta a fost înfluențată de un singur actor cu interese personale. El a făcut referire indirectă la Delyan Peevski, o figură controversată, sancționată de SUA și Marea Britanie pentru corupție.

„Consiliul de Pace”, o inițiativă controversată

Bulgaria s-a numărat printre puținele state din Uniunea Europeană care au aderat la această inițiativă, promovată inițial ca un plan pentru reconstrucția Gazei. Între timp, extinderea mandatului „Consiliului de Pace” la nivel global a ridicat semne de întrebare în rândul liderilor europeni. Aceștia consideră că structura ar putea încălca principiile Cartei ONU.

Gyurov a subliniat că aderarea Bulgariei nu a fost încă ratificată oficial. Ea ar putea fi contestată inclusiv la Curtea Constituțională. Analizele juridice la nivel european indică probleme legate de lipsa unor mecanisme clare de control și de puterile extinse ale conducerii inițiativei. De asemenea, mai aduc în discuție și compatibilitatea cu dreptul internațional.

Context politic tensionat în Bulgaria

Decizia de aderare a fost luată cu puțin timp înainte de prăbușirea guvernului anterior, în urma unor proteste masive. În prezent, Bulgaria este condusă de un guvern interimar, iar alegerile sunt programate pentru 19 aprilie, ceea ce face ca tema politicii externe să fie una sensibilă în dezbaterea publică.

În ciuda criticilor, premierul interimar a subliniat că Bulgaria își dorește menținerea unor relații solide cu Statele Unite. Totodată, acesta a insistat asupra nevoii ca Europa să devină mai autonomă și capabilă să acționeze independent pe scena internațională.

