Vecinii bulgari anunță ce profit a generat conducta de gaze „Balkan Stream” în 2025

Ministrul bulgar Traykov a explicat că veniturile provin din două surse. Bulgartransgaz EAD câștigă 497 de milioane de leva (254 milioane de euro) prin contracte obligatorii de rezervare a capacității pe 20 de ani, atribuite prin procedura Sezonului Portocaliu, în conformitate cu standardele juridice europene, scrie Novinite.

Alte 73 de milioane de leva (37 milioane de euro) provin din capacitatea gratuită oferită la punctele de interconectare. Cheltuielile pentru anul respectiv s-au ridicat la 9,8 milioane de leva (5 milioane de euro), acoperind costuri precum materiale, securitate, electricitate, personal, contribuții sociale, asigurări, impozite locale și taxe pentru stațiile de comprimare Rasovo, Nova Provadia și stația de măsurare a gazelor Strandzha. Traykov a menționat că, deși cheltuielile sunt prezentate ca un proiect separat, acestea sunt integrate în rețeaua generală de transport al gazelor.

Pentru context, veniturile din Balkan Stream în 2022 au totalizat 375,88 milioane de leva (192 milioane de euro), cu costuri operaționale și financiare de 113,95 milioane de leva (58 milioane de euro), rezultând un profit operațional de 261,93 milioane de leva (134 milioane de euro).

În 2021, profitul operațional al conductei a fost de 83,57 milioane de leva (43 milioane de euro), cu cheltuieli totale de 129,23 milioane de leva (66 milioane de euro), care au inclus costuri materiale și de personal, servicii externe, contribuții la asigurările sociale, alte cheltuieli financiare și amortizare cumulată de 75,03 milioane de leva (38 milioane de euro).

Funcționarea conductei și rolul în regiune

Bulgartransgaz operează extinderea conductei Turkish Stream în Bulgaria, formând parte a hub-ului european de distribuție a gazelor preconizat, conceptul „Balkan”. Câștigurile companiei din această infrastructură provin atât din contracte obligatorii pe termen lung, cât și din capacitate gratuită oferită în punctele de interconectare. Infrastructura conductei are o durată de viață estimată de peste 35 de ani, rămânând în funcțiune mult dincolo de perioadele contractuale.

Conducta Turkish Stream conectează Rusia de coasta europeană a Turciei, pe sub Marea Neagră, prin intermediul a două conducte, fiecare cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi. O conductă aprovizionează direct Turcia, în timp ce a doua aprovizionează țările europene și Balcanii de Vest.

În Europa, conducta intră în Bulgaria, de unde gazul curge mai departe spre Serbia și Ungaria. Segmentul bulgar este denumit Balkan Stream.