Premierul slovac Fico susține că Putin este pregătit pentru discuții cu Zelenski și în afara Moscovei

În cadrul unei emisiuni la radioul public slovac, Fico a afirmat că Putin și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Zelenski inclusiv „oriunde altundeva” Moscovei, scrie portalul de știri al Agenției de presă Teraz.sk.

„Nici președintele Zelenski nu ar avea prea mult de câștigat din punct de vedere politic în țara sa dacă s-ar întâlni cu președintele Putin, iar cetățenii Federației Ruse cu siguranță nu ar fi încântați dacă președintele Putin s-ar întâlni cu președintele Zelensky. Dar amândoi înțeleg, în ciuda faptului că acest lucru le-ar putea cauza prejudicii politice, că este necesar să se întâlnească și că lucrurile trebuie discutate, deoarece, dacă nu negociază, războiul va continua”, a spus Fico la postul radio.

Putin și-ar fi exprimat disponibilitatea în privința unei astfel de întâlniri în marja reuniunii Organizației de Cooperare de la Shanghai, care a avut loc în China, pe 2 septembrie.

De asemenea, prim-ministrul slovac a reiterat faptul că relațiile cu Rusia trebuie normalizate. Potrivit lui, după încheierea războiului, va fi necesar să se înceapă cât mai curând posibil cooperarea internațională cu Rusia.

În timpul acestei săptămâni, Putin a declarat că este dispus să se întâlnească pentru discuții cu Zelenski, dacă acesta „este pregătit”, la Moscova. În replică, liderul ucrainean a respins invitația și a afirmat că Putin „poate veni la Kiev”.