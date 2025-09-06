Zelenski respinge invitația lui Putin de a merge la Moscova: „Poate veni la Kiev”

În cadrul unui interviu pentru emisiunea „This Week” de la ABC News, Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a veni la Moscova pentru a negocia o soluție diplomatică. În schimb, Zelenski l-a invitat pe Putin la Kiev.

„Poate veni la Kiev. Nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a spus Zelenski pentru sursa citată.

Răspunsul lui Zelenski vine după ce în decursul acestei săptămâni, Vladimir Putin i-a lansat acestuia invitația de a veni la Moscova, „dacă este pregătit” pentru discuții. Joi, Zelenski a reacționat, spunând că „o întâlnire cu Putin este necesară. Am susținut propunerile în toate direcțiile. Cred că, dacă vor să strice o întâlnire, mi-ar sugera să merg la Moscova”.

Zelenski a spus în repetate rânduri că Putin nu dorește o întâlnire cu el, deoarece continuă să ducă războiul în Ucraina. În plus, liderul ucrainean a pledat pentru negocieri organizate pe teritoriu neutru.