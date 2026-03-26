Premierul slovac Robert Fico vine în România. Se va întâlni cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan

Potrivit agendei de pe site-ul Administrației Prezidențiale, premierul slovac va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 10:00.

Între cei doi vor avea loc convorbiri tête-à-tête, dar și convorbiri oficiale.

Ulterior, Fico va fi primit și de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Cei doi vor participa la ceremonia oficială de semnare a Memorandumului de înțelegere privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Republica Slovacă pentru o perioadă de 5 ani.

În jurul prânzului va avea loc o întrevedere în plenul delegațiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru. La ora 13:00, Ilie Bolojan și Robert Fico vor susține declarații comune de presă.

După-amiază, Robert Fico va avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace, la care va lua parte și premierul Ilie Bolojan. Evenimentul va avea loc la Primăria Municipiului Oradea.