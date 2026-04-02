Premierul Ungariei,Viktor Orban, susține că Europa trebuie să ridice imediat sancțiunile asupra sectorului energetic rusesc

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a îndemnat Europa să ridice „imediat” sancțiunile asupra sectorului energetic rusesc pentru a-și proteja economia de „una dintre cele mai severe crize economice din istoria sa”, ca urmare a războiului din Iran.
Viktor Orbán/sursa foto: X
Laurentiu Marinov
02 apr. 2026, 17:42, Știri externe

Ca răspuns la avertismentul premierului polonez Donald Tusk despre activitățile recente ale lui Trump și Orban, care seamănă cu un „plan visat al lui Putin”, omul de putere maghiar, aflat în dificultate, pare să fi intensificat apelurile sale pentru o schimbare pro-rusă în politica UE, potrivit The Guardian.

„Nu trebuie să ne gândim la Putin, ci la propria noastră țară și la popoarele noastre. În loc să incităm la război, iubește-ți și salvează-ți țara, Donald”, l-a provocat el pe Tusk.

Cei doi, cândva aliați politici apropiați, s-au ciocnit în mod repetat în ultimele luni din cauza încercărilor repetate ale lui Orban de a bloca noi sancțiuni împotriva Rusiei și ajutorul acordat Ucrainei, relatările recente din mass-media evidențiind legăturile strânse dintre guvernul său și Moscova.

„Europa se îndreaptă spre una dintre cele mai severe crize economice din istoria sa. Lumea se confruntă cu o gravă criză energetică. Europa este în pericol grav. Singura cale de ieșire este ridicarea sancțiunilor impuse asupra energiei rusești. Imediat.”

Comentariile lui Orban vin cu doar 10 zile înainte de alegerile parlamentare cheie din Ungaria, sondajele sugerând că ar putea fi înlăturat după 16 ani la putere, pe fondul frustrării crescânde față de economia și clasa politică a țării.

