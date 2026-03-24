„Ieșiți și votați pentru Viktor Orban!” Donald Trump, mesaj puternic de susținere pentru premierul Ungariei, înaintea alegerilor cruciale

„Foarte respectatul Prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea unor rezultate fenomenale.

El luptă neobosit pentru și își iubește Marea Țară și Poporul, așa cum fac și eu pentru Statele Unite ale Americii. Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura ORDINEA LEGII!

Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită Prim-ministrului Orbán.

Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări ale noastre să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare.

Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou.

Ziua alegerilor este 12 aprilie 2026. Ungaria: IEȘIȚI ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBÁN.

Este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și are susținerea mea completă și totală pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei — VIKTOR ORBÁN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI.

SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!

PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”, este mesajul transmis de Donald Trump.

O cercetare a companiei 21 Research Centre (21 Kutatokozpont), realizată între 2 și 6 martie, a arătat că Tisza conduce cu 14 puncte procentuale față de Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, în scădere de la un avans de 16 puncte în ultimul sondaj din ianuarie.

Partidul de centru-dreapta Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, a avut sprijinul a 53% dintre alegătorii hotărâți, neschimbat față de ianuarie, potrivit Centrului de Cercetare 21, în timp ce 39% au susținut Fidesz, în creștere față de 37% în sondajul anterior.