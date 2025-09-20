Președintele Finlandei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie puternice și credibile în fața Rusiei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate în cadrul așa-numitei „Coaliții de Voință”, ar presupune ca statele europene semnatare să fie pregătite să intervină militar în cazul unei noi agresiuni a Rusiei împotriva Ucrainei.

„Garanțiile de securitate, în esență, reprezintă o descurajare. Iar această descurajare trebuie să fie plauzibilă, iar pentru a fi plauzibilă trebuie să fie puternică”, a declarat președintele Finlandei pentru The Guardian, într-un interviu la Helsinki, înainte de a pleca la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

El a precizat că garanțiile ar intra în vigoare doar după un viitor acord între Ucraina și Rusia, dar a insistat că Moscova nu va avea niciun cuvânt de spus asupra formatului acestor garanții.

„Rusia nu are absolut niciun cuvânt de spus în privința deciziilor suverane ale unui stat independent… Pentru mine nu este o problemă dacă Rusia este de acord sau nu. Desigur că nu va fi, dar asta nu contează”, a spus el.

Occidentul, între sprijin și evitarea unui conflict direct

După întâlnirea de la Paris de luna trecută, președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a spus jurnaliștilor că 26 de state s-au angajat să facă parte dintr-o „forță de reasigurare” în Ucraina, unele dintre ele angajându-se să fie prezente „la sol, pe mare sau în aer”.

Însă, la Kiev, întrebarea majoră este dacă aceste garanții vor veni cu angajamente concrete.

Întrebat dacă garanțiile ar însemna că țările europene declară că sunt gata să se implice militar împotriva Rusiei în cazul unei viitoare agresiuni asupra Ucrainei, Stubb a răspuns: „Aceasta este definiția însăși a garanțiilor de securitate”.

Până acum, politica majorității țărilor occidentale a fost de a sprijini Ucraina, dar de a minimiza riscul unui conflict direct cu Rusia. Dar Stubb a spus că orice garanții ar fi lipsite de sens dacă nu ar fi susținute de forță reală.

Stubb a devenit în ultimele luni un jucător important în negocierile de pace, construind o relație apropiată cu președintele SUA, Donald Trump, inclusiv prin partide de golf.

Stubb: Putin a făcut cea mai mare greșeală strategică din istoria recentă

Totuși, discuțiile despre garanții ar putea rămâne pur ipotetice dacă nu se face mai întâi progres în direcția încheierii negociate a războiului. Zelenski a spus de mai multe ori că este dispus să se întâlnească cu Putin, așa cum a cerut Trump, dar Putin a declarat că ar accepta doar o întâlnire la Moscova sau dacă numeroasele cerințe ale Rusiei ar fi îndeplinite în prealabil.

Stubb a recunoscut că, deocamdată, nu par să existe mari șanse de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor.

„Acest război este prea mare pentru ca el (Putin – n.r.) să-l piardă. A făcut probabil cea mai mare greșeală strategică din istoria recentă, cu siguranță de la sfârșitul Războiului Rece, și a eșuat în toate obiectivele sale strategice. Este doar o chestiune de timp până când va veni la masa negocierilor, sperăm mai devreme decât mai târziu, dar, acum, sunt destul de pesimist”, a spus Stubb.