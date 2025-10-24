Președintele Lituaniei: Avioane militare rusești au întrat în spațiul aerian al țării, o încălcare flagrantă a integrității teritoriale

Ministerul de Externe al Lituaniei intenționa să convoace reprezentanții Ambasadei Rusiei în capitala lituaniană Vilnius pentru a protesta împotriva încălcării, a declarat președintele Gitanas Nausėda într-o postare pe platforma de socializare X.

„Aceasta este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei”, a scris Nausėda pe X. „Încă o dată, acest lucru confirmă importanța consolidării pregătirii apărării aeriene europene”.

Moscova nu a făcut niciun comentariu imediat, potrivit AP.

Țările baltice sunt deja în stare de alertă maximă din cauza agresiunii Rusiei vecine asupra Ucrainei. În ultimele săptămâni, o serie de incidente misterioase cu drone și încălcări ale spațiului aerian de către avioane de război rusești au alimentat îngrijorările că președintele rus Vladimir Putin ar putea testa reflexele defensive ale NATO.

Unii lideri l-au acuzat pe Putin că duce un război hibrid în Europa. Moscova neagă că ar testa apărarea NATO.

Forțele armate lituaniene au declarat într-un comunicat că joi, în jurul orei 18:00, ora locală, două avioane militare ruse au zburat în spațiul aerian lituanian pe o distanță de aproximativ 700 de metri.

Avionul SU-30 și avionul de realimentare IL-78 au zburat mai departe după aproximativ 18 secunde.

Forțele armate lituaniene cred că avioanele militare ar fi putut efectua exerciții de realimentare în exclava rusă vecină Kaliningrad.

Două avioane de vânătoare spaniole, care efectuau misiuni de poliție aeriană NATO, au fost trimise în zonă.

Joi dimineață, Nausėda a participat la un summit la sediul Consiliului European din Bruxelles, unde liderii UE au aprobat un plan pentru a se asigura că Europa se poate apăra împotriva unui atac extern până la sfârșitul deceniului. Planul este denumit Readiness 2030.