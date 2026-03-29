Președintele parlamentului iranian, mesaj pentru SUA: Știm că pregătiți un atac terestru. Așteptăm să vă pedepsim

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat duminică faptul că SUA planifică o ofensivă terestră, iar în același timp desfășoară public eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului, conform France24.

„Inamicul transmite public mesaje de negociere și dialog, în timp ce planifică în secret o ofensivă terestră. Oamenii noștri așteaptă sosirea soldaților americani pe teren pentru a-i ataca și a-i pedepsi odată pentru totdeauna pe aliații lor regionali”, a afirmat Ghalibaf într-un comunicat difuzat duminică de agenția oficială de presă IRNA, potrivit Al Jazeera.

„Lansările noastre continuă. Rachetele noastre sunt pregătite. Hotărârea și încrederea noastră au crescut”, a mai spus acesta, scrie The Guardian.

Reacția acestuia vine după ce The Washington Post a relatat, citând oficiali americani, faptul că Pentagonul se pregătește pentru operațiuni terestre de câteva săptămâni în Iran.

Potrivit sursei citate, orice misiune terestră implică riscuri semnificative pentru militarii americani, inclusiv atacuri cu drone și rachete, foc de armă și explozibili improvizați. Oficialii afirmă că președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală privind implementarea acestor planuri.