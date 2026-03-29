Președintele parlamentului iranian, mesaj pentru SUA: Știm că pregătiți un atac terestru. Așteptăm să vă pedepsim

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis duminică un mesaj Washingtonului, spunând că forțele iraniene sunt pregătite pentru sosirea trupelor terestre americane. Comentariul său vine în contextul în care au apărut informații că Pentagonul se pregătește pentru operațiuni terestre de câteva săptămâni în Iran.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
29 mart. 2026, 14:05, Știri externe

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat duminică faptul că SUA planifică o ofensivă terestră, iar în același timp desfășoară public eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului, conform France24.

„Inamicul transmite public mesaje de negociere și dialog, în timp ce planifică în secret o ofensivă terestră. Oamenii noștri așteaptă sosirea soldaților americani pe teren pentru a-i ataca și a-i pedepsi odată pentru totdeauna pe aliații lor regionali”, a afirmat Ghalibaf într-un comunicat difuzat duminică de agenția oficială de presă IRNA, potrivit Al Jazeera.

„Lansările noastre continuă. Rachetele noastre sunt pregătite. Hotărârea și încrederea noastră au crescut”, a mai spus acesta, scrie The Guardian.

Reacția acestuia vine după ce The Washington Post a relatat, citând oficiali americani, faptul că  Pentagonul se pregătește pentru operațiuni terestre de câteva săptămâni în Iran.

Potrivit sursei citate, orice misiune terestră implică riscuri semnificative pentru militarii americani, inclusiv atacuri cu drone și rachete, foc de armă și explozibili improvizați. Oficialii afirmă că președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală privind implementarea acestor planuri.

Sondaj G4Media: Cât cheltuiești anul ăsta pentru Paște?
G4Media
Tabel salarii ideale | Ce salariu ar trebui să primești pentru meseria ta, în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrezi
Gandul
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Atacantul venit direct din „Războiul Stelelor” să fie golgheter în România: „Dacă nu ajungeam fotbalist, eram mecanic auto! Îmi plac mașinile sport, putem vorbi o oră despre supercaruri”
Libertatea
Zodia care trebuie să își facă ordine în viața personală și profesională. Sfatul astrologilor, până de Paște
CSID
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Promotor