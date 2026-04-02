Președintele Serbiei invită partidele la discuții, în timp ce protestele antiguvernamentale continuă

Criza politică din Serbia se adâncește, în contextul în care președintele Aleksandar Vucic a anunțat că va începe vineri o serie de discuții politice menite, potrivit declarațiilor sale, să scoată țara din blocajul politic.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
02 apr. 2026, 17:06, Știri externe

Inițiativa este însă respinsă de o parte a opoziției și de liderii protestelor, care consideră dialogul inutil în lipsa unor alegeri anticipate, scrie Reuters.

Serbia se confruntă cu proteste masive anti-guvernamentale și anti-corupție declanșate în decembrie 2024, după moartea a 16 persoane în urma prăbușirii unei copertine de beton la o gară din orașul Novi Sad. Tragedia a devenit un simbol al nemulțumirilor publice legate de corupție și lipsa responsabilității instituționale, amplificând criza politică din Serbia.

Presiunea pentru alegeri anticipate

Una dintre principalele cereri ale protestatarilor este organizarea de alegeri parlamentare anticipate, înainte de termenul prevăzut pentru decembrie 2027. După un protest violent desfășurat marți în Belgrad, Vucic a avansat posibilitatea organizării unui scrutin fie în această vară, fie mai târziu în cursul anului.

Mandatul actual al președintelui sârb, al doilea și ultimul permis de Constituție, expiră în 2027. În ultimele luni, Vucic a vorbit despre necesitatea unui „dialog la nivelul întregii societăți”, la care să participe partidele parlamentare, studenții și alți actori relevanți, ca soluție pentru criza politică din Serbia.

Cine participă și cine refuză dialogul

Biroul prezidențial a anunțat că primele discuții vor avea loc cu partide care susțin formațiunea aflată la guvernare, Partidul Progresist Sârb (SNS). Printre participanți se numără reprezentanți ai Mișcării Socialiștilor, considerați pro-ruși, precum și liderii partidelor minorităților bosniacă și maghiară.

Președinta parlamentului, Ana Brnabic, a precizat că temele centrale vor fi alegerile anticipate și relația Serbiei cu Uniunea Europeană. În schimb, lideri ai protestelor și ai opoziției au respins invitația. Savo Manojlovic, liderul mișcării civice „Move-Change”, a declarat că negocierile sunt inutile, iar Frontul Verde-Stânga a anunțat că va continua lupta politică fără dialog cu președintele.

Parcursul european

Pentru a adera la Uniunea Europeană, Serbia trebuie să implementeze reforme majore în justiție, să combată corupția, să normalizeze relațiile cu Kosovo și să își alinieze politica externă cu cea a blocului comunitar.

În prezent, Belgradul încearcă să mențină un echilibru între aspirațiile pro-occidentale și relațiile strânse cu Rusia și China.

