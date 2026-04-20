Președintele Nicușor Dan respinge ideea organizării alegerilor anticipate: Pierdem niște luni încercând să aducem la aceeași masă aceleași persoane

Întrebat daca organizarea alegerilor anticipate ar fi o soluție, președintele Nicușor Dan a spus: „Nu cred că e o soluție, mai ales că procentele…, intenția de vot din sondaj este relativ apropiată de reprezentarea în Parlament. Nu facem decât să mai pierdem niște luni încercând să aducem la aceeași masă aceleași persoane”.
Astfel, singura situaţie prevăzută de Constituţie pentru organizarea alegerilor anticipate este dizolvarea Parlamentului. Acest lucru se poate realiza, potrivit articolului 89 din Constituţie, doar „după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare” de către preşedintele României.
Preşedintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.
Mai precis, alegerile anticipate nu pot fi organizate, nici după respingerea în Parlament a două propuneri de Guvern, decât dacă preşedintele României solicită expres acest lucru, după întrunirea condiţiilor constituţionale.
Pentru a se ajunge într-o astfel de situaţie este, astfel, nevoie de consens la nivelul Parlamentului, pentru respingerea a două nominalizări de „sacrificiu”.
Pe de altă parte, Constituţia mai prevede şi faptul că Parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată în cursul unui an şi nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că partidul său este pregătit pentru scenariul alegerilor anticipate, dacă PSD își retrage miniștrii din guvern.
„Noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate”, afirmă Miruță.