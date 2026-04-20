Președintele Nicușor Dan respinge ideea organizării alegerilor anticipate: Pierdem niște luni încercând să aducem la aceeași masă aceleași persoane

Președintele Nicușor Dan afirmă că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala situație politică, explicând că procentele din sondaje sunt apropiate de actuala configurație parlamentară. Constituția României prevede însă condiții stricte pentru declanșarea anticipatelor, acestea fiind posibile doar după respingerea a două guverne și dizolvarea Parlamentului de către șeful statului.
Gabriel Pecheanu
20 apr. 2026, 12:56, Politic

Întrebat daca organizarea alegerilor anticipate ar fi o soluție, președintele Nicușor Dan a spus: „Nu cred că e o soluție, mai ales că procentele…, intenția de vot din sondaj este relativ apropiată de reprezentarea în Parlament. Nu facem decât să mai pierdem niște luni încercând să aducem la aceeași masă aceleași persoane”.

Cum se poate ajunge la alegeri anticipate

Alegerile anticipate în România nu pot fi organizate, potrivit Constituţiei, decât în cazul în care două propuneri de Executiv sunt respinse de către Parlament în termen de 60 de zile una de cealaltă, iar preşedintele României solicită celor două Camere dizolvarea Parlamentului.

Astfel, singura situaţie prevăzută de Constituţie pentru organizarea alegerilor anticipate este dizolvarea Parlamentului. Acest lucru se poate realiza, potrivit articolului 89 din Constituţie, doar „după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare” de către preşedintele României.

Preşedintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Mai precis, alegerile anticipate nu pot fi organizate, nici după respingerea în Parlament a două propuneri de Guvern, decât dacă preşedintele României solicită expres acest lucru, după întrunirea condiţiilor constituţionale.

Pentru a se ajunge într-o astfel de situaţie este, astfel, nevoie de consens la nivelul Parlamentului, pentru respingerea a două nominalizări de „sacrificiu”.

Pe de altă parte, Constituţia mai prevede şi faptul că Parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată în cursul unui an şi nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

USR, pregătit de anticipate

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că partidul său este pregătit pentru scenariul alegerilor anticipate, dacă PSD își retrage miniștrii din guvern.

„Noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate”, afirmă Miruță.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Produsul de lux aflat la mare reducere, începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 6.49 lei
Gandul
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
Libertatea
PPC scade prețurile la energia electrică! Furnizorul a lansat o ofertă competitivă pentru români. E valabilă 1 an!
CSID
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Promotor