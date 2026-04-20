PNL: „Nu mai vrem să fim brelocul PSD”. Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că se coordonează cu social-democrații

Ciprian Ciucu spune că partidul său încearcă să iasă din logica în care a funcționat în trecut, când a urmat fără rezerve deciziile venite din zona prezidențială.

„Noi, Partidul Național Liberal, ne-am pierdut sufletul fiind partidul prezidențial. Am stat drepți la oricine venea de la Cotroceni. Am luat niște decizii destul de proaste, deși era evident că erau proaste și niciunul dintre noi, inclusiv eu, n-am avut curajul să spunem că împăratul este gol. În acest moment noi nu mai stăm drepți. Să fie foarte clar”, a declarat luni primarul general al Capitalei și liderul PNL București, într-o intervenție la Digi24.

Ciucu: Nu vom continua colaborarea cu PSD în aceeași formulă

Ciucu a respins explicit ideea ca PNL să continue colaborarea cu PSD în aceeași formulă. „Se propune să devenim brelocul PSD. Noi nu mai vrem. Am fost în filmul ăsta. Am fost brelocul PSD și nu mai vrem”, a afirmat liderul PNL București, indicând o tentativă de repoziționare a liberalilor, pe fondul nemulțumirilor interne legate de rolul partidului în coaliție.

Critici la adresa partenerilor politici

Liderul liberal a descris PSD ca fiind un partid „antireformist”, cu probleme de integritate, în timp ce despre USR spune că nu are suficientă experiență la guvernare.

„Partidul Social Democrat este un partid antireformist, cu foarte mari probleme de integritate, probleme de corupție”, iar „Uniunea Salvați România este un partid fără multă experiență la guvernare”, susține Ciucu.

În opinia sa, PNL ar trebui să își asume un rol mai clar și autonom în luarea deciziilor.

Ciucu sugerează o înțelegere între președinte și PSD

În paralel, primarul Capitalei spune că semnalele venite dinspre Nicușor Dan indică o coordonare mai strânsă cu PSD decât cu partidele de dreapta.

„Cred că din păcate în acest moment președintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu Partidul Național Liberal sau cu USR”, consideră Ciucu.

El leagă această percepție de posibilitatea ca actuala formulă de putere să continue fără schimbări majore, inclusiv prin colaborarea cu lideri PSD. „În momentul în care se vorbește că va merge mai departe coaliția de guvernare, fără ca Nicușor Dan să aibă o reacție, iar în același timp se propune debarcarea lui Ilie Bolojan, probabil că au existat discuții între domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan”, sugerează Ciucu.

Anticipatele, scenariu fără susținere

Liberalul a respins ideea că România s-ar îndrepta spre alegeri anticipate, arătând că un astfel de scenariu este puțin probabil în actualul context politic.

„România nu a avut niciodată anticipate în ultimii 36 de ani. Deci nu văd să se întâmple acest lucru și, ca să se întâmple, ar trebui să ai un președinte care să-și asume asta. Adică să nominalizeze pe cineva care să pice în Parlament. De două ori trebuie să pice sigur”, a explicat Ciucu, referindu-se la procedura prin care Parlamentul respinge de două ori propunerile de premier, ceea ce poate duce la dizolvarea legislativului și declanșarea alegerilor anticipate.