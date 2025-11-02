Prima sarcină obținută cu ajutorul AI și al roboților

Rezultatul experimental este descris în revista The Lancet și se limitează la un singur caz, dar demonstrează fezabilitatea tehnicii în cazurile de infertilitate masculină datorată unui număr foarte mic de spermatozoizi (azoospermie).

Cercetarea a fost făcută în Statele Unite, la Centrul de Fertilitate al Universității Columbia, condus de Zev Williams, cu coordonarea lui Hemant Suryawanshi.

„Echipa noastră include experți în tehnici avansate de imagistică, microfluidică și endocrinologie reproductivă pentru a aborda fiecare etapă necesară pentru a găsi și izola spermatozoizii rari”, notează Suryawanshi, primul autor al articolului.

„O probă de spermă poate părea complet normală, dar când o privești la microscop, nu găsești decât o mare de resturi celulare, fără spermatozoizi vizibili”, spune Williams, autorul principal al studiului.

Multor cupluri cu infertilitate masculină li se spune că au șanse mici

Din această cauză, adaugă el, „multor cupluri cu infertilitate masculină li se spune că au șanse mici de a avea un copil biologic”.

Pentru a depăși acest obstacol, a fost dezvoltată o metodă numită Star (Sperm Tracking and Recovery), care combinează mai multe tehnologii pentru a identifica și recupera spermatozoizi de la bărbații cu azoospermie. Mai precis, metoda folosește tehnologia de analiză a imaginilor de mare putere, capabilă să captureze peste 8 milioane de imagini în mai puțin de o oră. Apoi, intră în joc sistemul de inteligență artificială, antrenat să recunoască spermatozoizii viabili. Odată identificați, aceștia sunt direcționați într-un cip cu canale mai subțiri decât un fir de păr și, în câteva milisecunde, un robot extrage cu delicatețe spermatozoizii, care pot fi folosiți pentru a obține un embrion sau păstrați la temperaturi foarte scăzute pentru a fi folosiți în viitor.

Tehnica a fost testată pe un cuplu care încerca să aibă un copil de 19 ani. Femeia în vârstă de 37 de ani a fost supusă la 11 cicluri de stimulare ovariană în vederea fertilizării asistate, dar fără succes. Bărbatul în vârstă de 39 de ani avea o problemă gravă de azoospermie. Lucrând pe proba de spermă, sistemul Star a scanat 2,5 milioane de imagini, identificând doi spermatozoizi viabili, care au fost apoi folosiți pentru a obține doi embrioni și a iniția sarcina.

Un singur spermatozoid, suficient pentru a crea un embrion

„Un singur spermatozoid sănătos este suficient pentru a crea un embrion”, comentează Williams.

La 13 zile după transfer, femeia a avut primul test de sarcină pozitiv, care a progresat până la o sarcină clinică confirmată. La 8 săptămâni de gestație, pacienta a trecut la îngrijire obstetrică, ecografia arătând o dezvoltare fetală normală și o frecvență cardiacă de 172 bătăi pe minut.

Următorul pas va fi verificarea validității acestei tehnici într-un număr mai mare de cazuri, iar studiile clinice pentru evaluarea eficacității sale au început deja.