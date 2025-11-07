Primarul ales al New York-ului, asociat în mod fals cu gruparea Stat Islamic de către influencerii de dreapta

Mamdani, primul musulman și sud-asiatic ales să conducă cel mai mare oraș din America, a obținut o victorie decisivă săptămâna aceasta în fața atacurilor aprige la adresa propunerilor sale politice și a contextului său religios, potrivit AFP.

O serie de conturi anti-Mamdani de pe platforma X, deținută de Elon Musk, au difuzat o declarație, presupusă a Statului Islamic, intitulată „Operațiunea Manhattan Project”, care făcea aluzie la un atac în New York City în ziua alegerilor împotriva a ceea ce au numit „agresiune americană”.

Printre influencerii care au legat comunicatul fals de Mamdani s-a numărat și Laura Loomer, o influenceră conservatoare apropiată de Trump.

„Musulmanii nu pot concepe o modalitate mai bună de a sărbători victoria unui candidat musulman la primărie decât comitând un atac ISIS (Statul Islamic) în New York”, a scris Loomer într-o postare pe X care a acumulat peste 200.000 de vizualizări.

Alte relatări conservatoare au citat presupusa declarație pentru a susține în mod fals că grupul extremist l-a susținut pe Mamdani în funcția de primar.

Postările au acumulat împreună milioane de vizualizări pe platformă

Presupusa scrisoare, care afișa sigla agenției de știri Amaq a jihadiștilor, a fost fabricată, potrivit mai multor cercetători, inclusiv a organizației de supraveghere a dezinformării NewsGuard.

Laboratorul de Epidemiologie Informațională, un alt grup de cercetare, a declarat, de asemenea, că comunicatul difuzat se abate „brusc” de la „practicile media consacrate ale Statului Islamic în ceea ce privește limbajul, stilul, formatarea și distribuția”.

Declarația fabricată a apărut inițial pe forumul de extremă dreapta 4chan, un paradis cunoscut pentru teoriile conspirației.

În ultimele luni, Mamdani, un susținător de lungă durată al cauzei palestiniene, a denunțat vehement antisemitismul, precum și islamofobia de care a suferit el însuși în urma atacurilor din 11 septembrie 2001.

Primarul în vârstă de 34 de ani, care a atras alegătorii promițând să combată creșterea costului vieții a fost în mod repetat ținta discursurilor rasiste și a dezinformării.