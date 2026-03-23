Principalul adversar al lui Viktor Orban: Presupusa „trădare” a Ungariei prin canalele secrete cu Rusia trebuie investigată

Principalul adversar al premierului ungar Viktor Orbán, Peter Magyar, susține că presupusa „trădare” a Ungariei prin canalele secrete cu Rusia trebuie investigată, relatează The Guardian.

Peter Magyar, care conduce în sondajele privind alegerile din Ungaria din aprilie, a reacționat la un articol publicat de Washington Post, care îl vizează pe ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

„Pe baza informațiilor actuale, (ministrul ungar de externe – n.r.) Szijjarto pare să colaboreze cu Rusia, trădând astfel interesele Ungariei și ale Europei. Dacă se confirmă, acest lucru ar constitui trădare, faptă care se pedepsește cu închisoare pe viață. Un viitor guvern TISZA va investiga imediat această chestiune”, a scris Magyar pe X.

Articolul din Washington Post dezvăluie că ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, ar fi împărtășit Moscovei informații din discuții confidențiale cu alte state membre UE.

În replică, Orbán a declarat că a instruit guvernul său să lanseze o anchetă privind presupusa „interceptare a convorbirilor” lui Szijjárto, despre care susține că este dovedită în raportul Post.

În urma dezvăluirilor făcute de Washington Post, Comisia Europeană a cerut clarificări din partea Ungariei.

Potrivit POLITICO, purtătoarea de cuvânt a Comisiei pentru afaceri externe, Anitta Hipper, a calificat aceste informații drept „extrem de îngrijorătoare”, deoarece încrederea dintre statele membre și instituțiile blocului este fundamentală pentru funcționarea UE.