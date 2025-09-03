Procurorul general al Braziliei: Bolsonaro a încercat să răstoarne democrația

Bolsonaro este acuzat că a complotat pentru a organiza o lovitură de stat după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 în fața actualului președinte Luiz Inácio Lula da Silva. Fostul lider neagă orice vinovăție și susține că procesul este motivat politic.

Gonet a prezentat dovezi potrivit cărora, după alegerile din octombrie 2022, Bolsonaro ar fi convocat oficiali de top din Cabinet și din armată pentru a discuta emiterea unui decret de urgență menit să anuleze rezultatul alegerilor prin suspendarea puterilor Curții Electorale și investigarea presupuselor fraude.

„Nu e nevoie de un efort intelectual extraordinar pentru a înțelege că, atunci când președintele republicii și apoi ministrul Apărării convoacă conducerea militară pentru a prezenta un document care formalizează o lovitură de stat, procesul penal este deja în derulare”, a declarat Gonet, potrivit AP.

Procurorul a mai spus că planul includea și încercări anterioare de a semăna îndoială asupra sistemului de vot electronic și revolta susținătorilor lui Bolsonaro din 8 ianuarie 2023, după inaugurarea lui Lula. De asemenea, s-ar fi pus la cale planuri de a-l ucide pe Lula și pe unul dintre judecătorii Curții Supreme.

Apărătorii lui Bolsonaro susțin că acuzațiile sunt slăbite de faptul că decretul de urgență nu a fost emis și că fostul președinte a permis totuși tranziția către Lula.

Bolsonaro se află în arest la domiciliu

Din acest motiv nu a fost prezent în sala de judecată. Într-o declarație video, el a spus că urmărește procesul de la reședința sa din Brasilia.

Procesul va continua până pe 12 septembrie, cu ședințe dedicate deliberărilor asupra vinovăției. O condamnare pentru complotul de lovitură de stat poate aduce o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.

Șapte aliați apropiați ai lui Bolsonaro, printre care foști miniștri ai apărării, sunt judecați alături de el. Tribunalul electoral brazilian a interzis deja lui Bolsonaro să candideze până în 2030 pentru abuz de putere și atacuri asupra sistemului de vot electronic.

Președintele Lula a declarat că se așteaptă ca verdictul să fie bazat pe probe și a criticat implicarea administrației Trump în proces.

Experții consideră procesul istoric, fiind prima dată când oficiali de rang înalt acuzați de tentativă de lovitură de stat sunt judecați penal.