Prima pagină » Știri externe » Producătorul ChatGPT, OpenAI, acuzat de încălcarea drepturilor de autor asupra unor cărți pentru copii în Germania

Producătorul ChatGPT, OpenAI, acuzat de încălcarea drepturilor de autor asupra unor cărți pentru copii în Germania

Editura britanico-americană Penguin Random House a anunțat marți că va depune o plângere în Germania împotriva OpenAI, producătorul ChatGPT, acuzând inteligența artificială a acesteia că a încălcat drepturile de autor ale unor cărți pentru copii germane.
Producătorul ChatGPT, OpenAI, acuzat de încălcarea drepturilor de autor asupra unor cărți pentru copii în Germania
Sursa foto: May James/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Alexandra-Valentina Dumitru
31 mart. 2026, 14:47, Știri externe

Este vorba despre seria „Der kleine Drache Kokosnuss”, povestea unui dragon pe nume Coconut care nu știe să zboare, creată de ilustratorul german Ingo Siegner, scrie LeFigaro.

Plângerea a fost depusă la Tribunalul Regional din München împotriva OpenAI Ireland Limited, un furnizor al ChatGPT, potrivit unui comunicat al editurii deținute de gigantul media german Bertelsmann.

Prin „interogări simple”, chatbotul de succes „redă într-un mod recognoscibil” conținutul protejat de drepturile de autor ale lui Ingo Siegner și generează ilustrații ale dragonului „care seamănă cu originalul”, denunță aceasta.

Există, de asemenea, „indicii clare” că operele lui Ingo Siegner „au fost utilizate ilegal pentru antrenarea sistemului de IA” și sunt memorate de chatbot.

Penguin Random House consideră, prin urmare, că drepturile de autor ale ilustratorului, precum și drepturile exclusive de utilizare și exploatare deținute de filiala sa cbj, au fost încălcate.

Gigantul din Silicon Valley, în ciuda unei cereri de încetare și de informare, nu a reacționat, asigură Penguin Random House. Contactat de AFP, un reprezentant al OpenAI pentru Europa nu a reacționat imediat.

În ianuarie 2025, Bertelsmann ajunsese la un acord cu OpenAI pentru a generaliza utilizarea chatbotului în activitățile sale, inclusiv în ceea ce privește Penguin Random House.

Propietatea intelectuală, „o prioritate absolută”

Pentru editură, obiectivul acestui parteneriat era de a oferi recomandări personalizate de cărți pe rețelele sociale.

„Suntem fundamental deschiși la oportunitățile oferite de IA, dar protecția proprietății intelectuale rămâne o prioritate absolută pentru noi”, a declarat Carina Mathern, directoarea editorială a secțiunii sale pentru tineret.

Penguin Random House solicită, de asemenea, „transparență suplimentară” pentru cititori, cu „garanții adecvate”.

„IA nu trebuie să se dezvolte în detrimentul celor care creează conținut”, a declarat sindicatul editorilor germani într-o declarație separată.

Acesta a solicitat instanțelor să „definească clar momentul în care începe deturnarea”.

În noiembrie, actorii din industria muzicală germană au obținut o primă victorie judiciară împotriva OpenAI, acuzată că a încălcat drepturile de autor legate de textele cântecelor.

