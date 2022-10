Protestele care au cuprins Iranul de când Amini - o femeie de 22 de ani din regiunea kurdă a ţării - a murit, pe 16 septembrie, în timp ce era reţinută pentru "ţinută nepotrivită", reprezintă una dintre cele mai grave provocări la adresa Republicii Islamice de la revoluţia din 1979.

Protestele s-au extins în greve care au închis magazine şi întreprinderi, au afectat sectorul energetic şi au inspirat acte de disidenţă împotriva regimului religios.

O înregistrare video postată de organizaţia Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, arată proteste în oraşul Mashhad, al doilea cel mai populat oraş din Iran, în nord-estul ţării, cu demonstranţi care scandează "Clerici, dispăreţi" şi şoferi care claxonează.

Videoclipurile postate de grup au arătat o grevă a comercianţilor din oraşul kurd Saqez din nord-vestul ţării - oraşul natal al lui Amini - şi eleve de liceu care scandau "Femeie, viaţă, libertate" pe străzile din Sanandaj, capitala provinciei Kurdistan.

Proteste au fost raportate, de asemenea, în Isfahan, în centrul Iranului, şi în sud-estul ţării.

Nationwide protests continue in Iran, today at Tehran University students chanting for “freedom” (azadi) pic.twitter.com/lCblvBxU8r