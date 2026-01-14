Protestele din Iran: „Posibil atac al SUA în următoarele 24 de ore”

„Doi oficiali europeni au declarat că intervenția militară a SUA” în Iran „pare probabilă” și, potrivit unuia dintre ei, „ar putea avea loc în următoarele 24 de ore”, scrie TG 24.

„Un oficial israelian a mai spus că Trump pare să fi luat decizia de a interveni, deși amploarea și momentul intervenției nu au fost deocamdată clarificate”, arată Reuters.

Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu

Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat țările vecine că va ataca bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac.

În contextul în care conducerea Iranului încearcă să potolească cele mai grave tulburări interne cu care s-a confruntat vreodată Republica Islamică, Teheranul încearcă să descurajeze amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a interveni în favoarea protestatarilor antiguvernamentali.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele cheie din regiune, ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile regionale crescute, conform Reuters.

Marea Britanie retrage, de asemenea, o parte din personalul său dintr-o bază aeriană din Qatar, în perspectiva unor posibile atacuri ale SUA. Ministerul britanic al apărării nu a făcut niciun comentariu imediat.

Toate semnalele indică faptul că un atac al SUA este iminent

„Toate semnalele indică faptul că un atac al SUA este iminent, dar acesta este și modul în care se comportă această administrație pentru a-i ține pe toți în alertă. Imprevizibilitatea face parte din strategie”, a afirmat miercuri un oficial militar occidental pentru Reuters.

Doi oficiali europeni au declarat că intervenția militară a SUA ar putea avea loc în următoarele 24 de ore. Un oficial israelian a declarat, de asemenea, că se pare că Trump a decis să intervină, deși amploarea și momentul intervenției rămân neclare.

Qatarul a declarat că retragerea personalului de la baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, „a fost întreprinsă ca răspuns la tensiunile regionale actuale”.

Trei diplomați au declarat că unor membri ai personalului li s-a cerut să părăsească baza, deși nu au existat semne imediate că un număr mare de soldați ar fi fost transportați cu autobuzul la un stadion de fotbal și la un centru comercial, așa cum s-a întâmplat cu câteva ore înainte de atacul cu rachete iranian de anul trecut.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni

Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de oameni au fost uciși în urma represiunii împotriva tulburărilor împotriva regimului.