Președintele Rusiei a avertizat din nou Occidentul, în special Europa, acuzând țările europene că alimentează escaladarea conflictului din Ucraina prin creșterea masivă a investițiilor în armament.

„Răspunsul la amenințări va fi, cel puțin, foarte convingător. Spun clar: răspunsul!”, a transmis liderul de la Kremlin joi, în cadrul Forumul de la Valdai, desfășurat la Soci, în sud-vestul Rusiei. Potrivit France Info, Putin a insistat că Rusia nu a pornit niciodată un război: „Noi înșine nu am inițiat niciodată o confruntare militară”.

El a condamnat militarizarea țărilor europene și a susținut că Europa că blochează orice tentativă de rezolvare pașnică a războiului din Ucraina și că promovează o „escaladare permanentă”, odată cu trimiterea rachetelor americane cu rază lungă de acțiune la Kiev.

Occidentul, acuzat că ignoră interesele Rusiei

În discursul său, Vladimir Putin a susținut că rădăcinile conflictului din Ucraina nu se află doar în evenimentele recente, ci în modul în care Occidentul s-a comportat după sfârșitul Războiului Rece. Potrivit liderului rus, Statele Unite și aliații lor s-au considerat singurii învingători și au încercat să-și impună propria viziune asupra securității globale, ignorând interesele Rusiei: „Cei care s-au considerat învingători după Războiul Rece au încercat să impună tuturor concepții unilaterale și subiective asupra securității”. Putin face aluzie directă la extinderea NATO spre est, apropierea alianței de granițele Rusiei și impunerea unui model de securitate dominat de Occident, fără a ține cont de interesele Moscovei.

Mai temperat față de SUA

Tonul lui a fost mai moderat față de Statele Unite, lăudând diferențele de opinie ca fiind „normale între mari puteri”, însă a criticat dur posibilitatea ca rachete americane Tomahawk să fie livrate Ucrainei: „Ar fi o nouă agravare a tensiunilor între Rusia și SUA”.