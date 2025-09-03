Putin și Xi Jinping, surprinși vorbind cu microfonul deschis. Subiectul neobișnuit al discuției dintre cei doi lideri

Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre posibilitatea de a trăi până la cel puțin 150 de ani. Discuția dintre cei doi lideri a avut loc în marja paradei militare de Ziua Victoriei, organizată la Beijing, China.

Conform înregistrării audio captate de CCTV, cei doi au fost auziți discutând despre posibilitatea nemuririi prin transplanturi de organe și proceduri medicale avansate, notează POLITICO.

„În trecut, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 de ani ești încă un copil”, i-a spus Xi lui Putin, potrivit unei traduceri în limba rusă.

În replică, Putin i-a răspuns că „odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în mod continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai mult și pot chiar atinge nemurirea”, potrivit traducerii în mandarină.

„Se prevede că, în acest secol, există și șansa de a trăi până la 150 de ani”, a fost răspunsul lui Xi, care se afla în afara cadrului camerei de luat vederi.

Xi a găzduit miercuri, la Beijing, 26 de lideri mondiali, printre care Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, pentru o paradă militară de amploare care a comemorat 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial și victoria Chinei asupra forțelor de ocupație. La acest eveniment au fost prezenți și doi foști premieri ai României – Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.