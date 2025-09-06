Putin solicită industriei aerospațiale ruse să accelereze dezvoltarea motoarelor pentru rachete

Putin, care și-a petrecut săptămâna în China și în portul Vladivostok din Extremul Orient rus, a zburat în orașul Samara din sudul Rusiei, unde s-a întâlnit cu specialiști din industrie și a vizitat uzina de producție a motoarelor de avioane a biroului de proiectare Kuznetsov.

Citat de agențiile de presă ruse, Putin a declarat că Rusia rămâne o forță în dezvoltarea industriei aerospațiale.

„Este important să reînnoim în mod constant capacitatea de producție în ceea ce privește motoarele pentru rachete”, l-au citat agențiile pe Putin. „Și, făcând acest lucru, trebuie nu doar să ne acoperim propriile nevoi actuale și viitoare, ci și să pătrundem activ pe piețele mondiale și să fim competitori de succes”.

Putin a subliniat reușitele Rusiei în dezvoltarea de inovații în producția de motoare, în special în sectorul energetic, în pofida sancțiunilor impuse de țările occidentale în urma invaziei Moscovei în Ucraina, în 2022.

„În condiții de restricții cauzate de sancțiuni, am reușit într-o perioadă scurtă de timp să dezvoltăm o serie de motoare inovatoare pentru energie”, a fost citat Putin. „Acestea sunt folosite activ, inclusiv în infrastructura de transport a gazelor”.

Putin a numit acest subiect „extrem de important”, mai ales pentru dezvoltarea exporturilor rusești de gaze, inclusiv pentru gazoductul Power of Siberia 2, aflat în discuție săptămâna aceasta în China, destinat transportului de gaze rusești către China.

Putin a lăudat proiectul Power of Siberia 2, spunând că este benefic pentru ambele părți. Rusia a propus ruta în urmă cu ani, dar planul a căpătat urgență în contextul în care Moscova privește către Beijing ca posibil client pentru a înlocui Europa, care încearcă să reducă importurile de energie din Rusia după invazia asupra Ucrainei.

Putin a menționat și dezvoltarea motorului de avion PD-26, afirmând că acesta va permite realizarea de avioane de transport militar și aeronave de pasageri.