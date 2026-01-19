Prima pagină » Știri externe » Rata nașterilor în China a ajuns la cel mai scăzut nivel de la revoluția comunistă din 1949

Rata nașterilor în China a ajuns la cel mai scăzut nivel de la revoluția comunistă din 1949

La un deceniu după ce a pus capăt politicii privind un singur copil, care a fost mult timp implementată, autoritățile din China promovează o serie de politici pentru a încerca să încurajeze creșterea demografică. Măsurile variază de la subvenții în numerar până la eliminarea taxelor la creșe.
Sursa: Hepta
Laurentiu Marinov
19 ian. 2026, 15:32, Știri externe

Eforturile nu au dat încă roade. Cel puțin asta arată cifrele privind populația, publicate luni pentru ceea ce este acum a doua cea mai populată națiune din lume, potrivit AP.

Populația Chinei, de 1,4 miliarde de locuitori, a continuat să scadă, marcând al patrulea an consecutiv de scădere, arată noile statistici guvernamentale. Populația totală în 2025 a fost de 1,404 miliarde, cu 3 milioane mai puțin decât în ​​anul precedent.

Rata natalității în 2025 – 5,63 la 1.000 de persoane- este cea mai scăzută înregistrată din 1949, anul în care comuniștii lui Mao Zedong i-au răsturnat pe naționaliști și aupreluat conducerea Chinei. Cifrele anterioare, sub guvernul naționalist anterior, nu erau disponibile.

China a fost depășită de India

China a fost mult timp cea mai populată națiune din lume până în 2023, când a fost depășită de vecina regională și uneori rivala Indiei. Statisticile de luni ilustrează presiunile demografice puternice cu care se confruntă țara în încercarea de a se retrage de la o problemă pe care se străduiește din greu să o depășească: statutul de națiune cu o economie în creștere, dar în tranziție, care, așa cum se spune adesea, „îmbătrânește înainte de a se îmbogăți”.

Nașterile au scăzut timp de șapte ani consecutivi

Numărul de nou-născuți a fost de doar 7,92 milioane în 2025, o scădere de 1,62 milioane, sau 17%, față de anul precedent. Ultimele cifre privind nașterile arată că ușoara creștere din 2024 nu a fost o tendință de durată. Nașterile au scăzut timp de șapte ani consecutivi până în 2023.

Majoritatea familiilor invocă costurile și presiunea creșterii unui copil într-o societate extrem de competitivă drept obstacole semnificative, care acum se profilează și mai mari în contextul unei recesiuni economice care a afectat gospodăriile care se luptă să își acopere costurile de trai .

