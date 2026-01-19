Rata nașterilor în China a ajuns la cel mai scăzut nivel de la revoluția comunistă din 1949

Eforturile nu au dat încă roade. Cel puțin asta arată cifrele privind populația, publicate luni pentru ceea ce este acum a doua cea mai populată națiune din lume, potrivit AP.

Populația Chinei, de 1,4 miliarde de locuitori, a continuat să scadă, marcând al patrulea an consecutiv de scădere, arată noile statistici guvernamentale. Populația totală în 2025 a fost de 1,404 miliarde, cu 3 milioane mai puțin decât în ​​anul precedent.

Rata natalității în 2025 – 5,63 la 1.000 de persoane- este cea mai scăzută înregistrată din 1949, anul în care comuniștii lui Mao Zedong i-au răsturnat pe naționaliști și aupreluat conducerea Chinei. Cifrele anterioare, sub guvernul naționalist anterior, nu erau disponibile.

China a fost depășită de India

China a fost mult timp cea mai populată națiune din lume până în 2023, când a fost depășită de vecina regională și uneori rivala Indiei. Statisticile de luni ilustrează presiunile demografice puternice cu care se confruntă țara în încercarea de a se retrage de la o problemă pe care se străduiește din greu să o depășească: statutul de națiune cu o economie în creștere, dar în tranziție, care, așa cum se spune adesea, „îmbătrânește înainte de a se îmbogăți”.

Nașterile au scăzut timp de șapte ani consecutivi

Numărul de nou-născuți a fost de doar 7,92 milioane în 2025, o scădere de 1,62 milioane, sau 17%, față de anul precedent. Ultimele cifre privind nașterile arată că ușoara creștere din 2024 nu a fost o tendință de durată. Nașterile au scăzut timp de șapte ani consecutivi până în 2023.

Majoritatea familiilor invocă costurile și presiunea creșterii unui copil într-o societate extrem de competitivă drept obstacole semnificative, care acum se profilează și mai mari în contextul unei recesiuni economice care a afectat gospodăriile care se luptă să își acopere costurile de trai .