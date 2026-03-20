Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. Explozii puternice zguduie Teheranul / Purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare a fost ucis / Atac cu rachete asupra unei companii americane în Bahrain

Atac cu rachetă asupra unei companii americane în Bahrain O companie americană de securitate din Bahrain a fost vizată de un atac cu rachetă, informează sursele locale. Vineri, presa a raportat o explozie și coloane de fum care se ridicau de la instalația afectată. Ministerul de Interne din Bahrain a precizat că depozitul companiei a luat foc în urma atacului. Purtătorul de cuvânt al IRGC, Ali Mohammad Naeini, a fost ucis, a anunțat presa de stat iraniană Presa de stat iraniană relatează că generalul-maior Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al puternicului Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice, a fost ucis. Postul de radio de stat Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) a relatat vineri moartea lui Naeini. Comisia Europeană propune reducerea taxelor și subvenții la energie pentru a contracara impactul războiului SUA–Israel împotriva Iranului Comisia Europeană va propune țările UE să reducă taxele pe electricitate și să subvenționeze prețurile ca o modalitate rapidă de atenuare a prețurilor la energie cauzată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, a declarație președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Araqchi avertizează că baze americane echivalează cu agresiune Ministrul iranian de externe, Araqchi, în contact cu omologul său britanic, a declarat vineri dimineață că „Asigurarea de baze militare Statelor Unite ar fi considerată participare la agresiune”. Mesaj de condoleanțe al Ayatollahului Khamenei pentru martiriul lui Seyyed Ismail Khateeb „În numele lui Allah, Cel Mai Milostiv, Cel Mai Compasiv Stimate domnule președinte, Dr. Barzegar, fie ca Dumnezeu să vă păstreze și să vă sporească onoarea După salutări și pace; cu această ocazie, îmi transmit felicitările și condoleanțe pentru martiriul ministrului martir al Informațiilor și al rănitului anterior necunoscut, Hajj al-Islam Seyyed Ismail Khateeb, dumneavoastră, stimaților membri ai guvernului și colegilor săi din Ministerul Informațiilor, în special familiei acestui mare decedat. Nu există nicio îndoială că golul lăsat de eminența sa ar trebui compensat prin dublarea eforturilor tuturor oficialilor și lucrătorilor din acest minister sensibil și că starea de securitate ar trebui luată de la dușmanii din țară și din străinătate și acordată întregului popor al țării. Îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască ție și tuturor colegilor tăi permanență și supraviețuire și să înălțe statutul acelui drag martir.” Sirenele sună la Tel Aviv În urma unui nou atac cu rachete lansat de Republica Islamică Iran asupra Israelului, sirenele de alarmă au sunat din nou la Tel Aviv și în alte părți ale țării. Explozii masive în Arabia Saudită: dronele lovesc baza aeriană „Prințul Sultan” și instalații americane Presa arabă a relatat vineri că interesele și instalațiile americane din Arabia Saudită au fost vizate de atacuri. Potrivit unor surse, drone puternice au lovit baza aeriană „Prințul Sultan” din estul țării, provocând explozii și incendii semnificative. Evenimentul ridică îngrijorări privind securitatea instalațiilor militare din regiune și posibile escaladări în contextul tensiunilor regionale. Prețurile petrolului și gazelor naturale au scăzut după ultima creștere bruscă, dar rămân îngrijorător de ridicate Prețul petrolului și gazelor este încă îngrijorător de ridicate în această dimineață, după o altă închidere de peste 100 de dolari aseară, scrie Sky News. Un baril de țiței Brent, considerat prețul de referință, costă acum 107,50 dolari. Aceasta este, însă, o scădere față de creșterea de ieri după-amiază, după ce atacurile asupra instalațiilor energetice au agravat temerile legate de lanțul de aprovizionare. Petrolul nu era departe de a atinge 119 dolari pe baril la acel moment. Piețele angro de gaze din Marea Britanie nu s-au deschis încă, dar închiderea la 156 de pence pe term (o unitate de gaz) este, de asemenea, o scădere față de maximul de peste trei ani de 178 de pence pe term înregistrat ieri dimineață. NOU: Israel anunță atacuri aeriene nocturne Israelul declară că a efectuat atacuri aeriene peste noapte asupra unor ținte militare siriene din sudul Siriei, transmite o sursă de pe Telegram.

Iranul controlează tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz: „taxe” de până la 2 milioane de dolari pentru trecere sigură

Iranul a instituit o rută de „trecere sigură” prin Strâmtoarea Ormuz pentru navele pe care le aprobă, potrivit informațiilor apărute recent. Măsura ar permite controlul strict al traficului maritim într-una dintre cele mai importante zone pentru transportul global de energie.

Conform datelor citate de Financial Times și LLI, unele nave ar fi plătit sume de până la 2 milioane de dolari pentru a beneficia de un tranzit garantat prin această rută.

Această practică ridică semne de întrebare privind libertatea de navigație în regiune și ar putea avea impact asupra comerțului internațional și asupra prețurilor energiei.

Atac american asupra unui complex IRGC din Qeshm: daune la suprafață

Un atac american a lovit complexul de tuneluri al IRGC de pe insula Qeshm, provocând daune vizibile la suprafață (cratere, lovituri asupra instalațiilor din apropiere), dar nu a reușit să distrugă sau să pătrundă în tunelurile subterane întărite, ceea ce înseamnă că activele cheie au supraviețuit probabil.

Delcy Rodríguez schimbă conducerea armatei după căderea lui Madur

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a demis vechea conducere militară și a înlocuit întregul înalt comandament pentru a consolida controlul după înlăturarea lui Maduro.

Aceasta are loc imediat după înlocuirea ministrului apărării.

Tatăl unui militar american ucis în Iran îl contrazice pe Pete Hegseth

Un tată al unui militar american ucis în războiul din Iran spune că secretarul Apărării Pete Hegseth a exagerat declarațiile familiilor.

Hegseth a susținut că familiile i-au cerut să continue lupta, însă cel puțin un tată afirmă că nu a spus niciodată acest lucru.

UPDATE. Bahrain raportează un incendiu la un depozit în urma unui atac iranian

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat că incendiul de la depozitul unei companii a izbucnit din cauza șrapnelului căzut în urma „agresiunii iraniene”.

Echipele de apărare civilă au incendiu sub control „fără victime”, a transmis ministerul, citat de Al Jazeera.

Ministerul de Interne nu a precizat dacă atacul a implicat drone sau rachete iraniene.

UPDATE. Arabia Saudită se confruntă cu un val de drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a raportat că a interceptat și distrus trei drone în estul țării în ultima oră, scrie Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a declarat mai devreme că alte 10 drone au fost, de asemenea, distruse în diferite ocazii în ultimele câteva ore.

Toate au fost interceptate în regiunea de est a țării .

UPDATE. Kuweitul, ținta unor atacuri cu rachete și drone

Armata din Kuweit a declarat că sistemele de apărare aeriană se confruntă în prezent cu „atacuri ostile cu rachete și drone”.

Armata a precizat că, în cazul în care se aud explozii, acestea sunt „rezultatul interceptării atacului ostil de către sistemele de apărare aeriană”, relatează Al Jazeera.

Cetățenii au fost, de asemenea, îndemnați să respecte instrucțiunile de securitate și siguranță emise de autorități.

UPDATE. Emiratele Arabe Unite se apără împotriva amenințării cu rachete

Autoritatea Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, Crize și Dezastre din Emiratele Arabe Unite a avertizat populația să rămână într-un loc sigur, întrucât sistemele de apărare aeriană răspund în prezent la amenințarea unui atac cu rachete, relatează Al Jazeera.

Cetățenilor li s-a cerut să urmărească „canalele oficiale pentru avertismente și informații actualizate”.

UPDATE. Israelul anunță un val „masiv” de atacuri îndreptate împotriva Teheranului

Israelul a lansat un „val masiv” de atacuri asupra capitalei iraniene, a anunțat armata israeliană, potrivit Al Jazeera.

Într-o postare pe contul său de social media în limba farsi, armata israeliană a afirmat că atacurile vizează „infrastructura teroristă” din Teheran, dar nu a furnizat detalii sau dovezi care să susțină aceste afirmații.

Forțele Aeriene ale Israelului au anunțat cu câteva ore mai devreme că avioanele sale au efectuat zeci de atacuri asupra Iranului în ultima zi, lovind peste 130 de ținte de „infrastructură” în vestul și centrul Iranului.

„Forțele Aeriene continuă să atace fără încetare”, a transmis armata.

UPDATE. Un grup armat irakian își asumă responsabilitatea pentru atacurile asupra unor obiective americane

Grupul armat irakian Saraya Awliya al-Dam a declarat într-o postare pe canalul său de Telegram că a efectuat trei atacuri împotriva unor baze americane din întreaga țară în ultimele 24 de ore, scrie Al Jazeera.

UPDATE. Explozii puternice zguduie Teheranul, în timp ce sistemele de apărare aeriană atacă țintele

Potrivit corespondentului Al Jazeera Arabic la Teheran, explozii puternice s-au auzit în tot orașul, în timp ce sistemele de apărare aeriană au atacat drone americane și israeliene care se apropiau.

UPDATE. Sirene de alarmă sună în nordul Israelului

Postul local de televiziune israelian Channel 12 afirmă că atacurile cu rachete iraniene asupra Israelului au declanșat sirenele de raid aerian în nordul țării, potrivit Al Jazeera.

Aceasta se întâmplă în contextul în care armata israeliană a semnalat din nou lansarea de rachete din Iran.

UPDATE. Arabia Saudită a interceptat mai multe drone în regiunea de Est

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și a doborât cinci drone deasupra Provinciei de Est în ultimele trei ore, relatează Al Jazeera.

UPDATE. Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu

„Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a declarat, joi, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu . Traderii au declarat că piețele, lipsite de evoluții pozitive, au reacționat exagerat la remarcile lui Netanyahu despre eforturile Israelului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Rezumatul ultimelor ore