Război Israel-Iran. Trump afirmă că „încetarea focului este în vigoare”, în ciuda încălcării armistițiului de către Iran/ SUA cere Israelului să „se calmeze”, dar Netanyahu nu acceptă oprirea atacului în aceste condiții

UPDATE Netanyahu i-ar fi spus lui Trump că nu poate anula atacul și că acesta este necesar deoarece Iranul a încălcat armistițiul

Donald Trump l-a sunat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și i-a cerut să nu atace Iranul, a declarat marți un reporter Axios într-o postare pe X, citând un oficial israelian, relatează Reuters.

Netanyahu i-a spus lui Trump că nu poate anula atacul și că acesta este necesar deoarece Iranul a încălcat armistițiul, a declarat reporterul Axios.

Atacul ar fi redus semnificativ și nu ar viza un număr mare de ținte, ci doar una singură, potrivit raportului.

UPDATE Donald Trump ”liniștește apele”: „Încetarea focului este în vigoare”

Președintele SUA a revenit cu lămuriri în noua sa postare de pe Truth Social: „ISRAELUL nu va ataca Iranul. Toate avioanele se vor întoarce și se vor îndrepta spre casă, făcând un „Plane Wave” prietenos către Iran. Nimeni nu va fi rănit, încetarea focului este în vigoare! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE”.

UPDATE Trump cere Israelului să „se calmeze”

Donald Trump a declarat că Israelul trebuie să „se calmeze” după ce a afirmat că atât Israelul, cât și Iranul au încălcat armistițiul pe care el a încercat să-l medieze.

„Trebuie să-l fac pe Israel să se calmeze acum”, a declarat Trump în timp ce părăsea Casa Albă, potrivit Reuters.

„Israelul, imediat ce am încheiat acordul, a ieșit și a aruncat o mulțime de bombe, cum nu am mai văzut până acum, cea mai mare încărcătură pe care am văzut-o vreodată.

Practic, avem două țări care se luptă de atâta timp și atât de intens încât nu mai știu ce naiba fac.”

UPDATE Trump avertizează Israelul: „Este o încălcare gravă. Aduceți piloții acasă”

La scurt timp după ce a declarat că atât Israelul, cât și Iranul au încălcat acordul de încetare a focului pe care l-a negociat, Donald Trump a avertizat Israelul să nu mai arunce bombe asupra Iranului.

El a scris într-o postare pe Truth Social: „ISRAEL. NU ARUNCAȚI BOMBE. DACĂ O FACEȚI, ESTE O ÎNCĂLCARE GRAVĂ. ADUCEȚI PILOȚII ACASĂ, ACUM! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE”.

UPDATE Trump afirmă că atât Israelul, cât și Iranul au încălcat acordul de încetare a focului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că atât Israelul, cât și Iranul au încălcat acordul de încetare a focului pe care îl anunțase cu câteva ore mai devreme și că nu este mulțumit de niciuna dintre cele două țări, dar în special de Israel, relatează Reuters.

În declarația făcută reporterilor înainte de a pleca la summitul NATO de la Haga, Trump a afirmat că Israelul „a încălcat acordul” imediat după ce l-a acceptat.

În ceea ce privește Iranul, Trump a declarat că capacitățile nucleare ale țării au dispărut și că aceasta nu își va reconstrui niciodată programul nuclear.

UPDATE Israelul a atacat Iranul în trei etape până la ora 9:00

Israelul a atacat Iranul în trei etape până la ora 9:00, ora locală (05:30 GMT), marți, a declarat purtătorul de cuvânt al cartierului general militar central Khatam al-Anbiya din Iran, potrivit televiziunii de stat, relatează Reuters.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat anterior că marți, de la ora 7:30, ora locală, va intra în vigoare un armistițiu în Iran.

Consiliul suprem de securitate națională al Iranului, cel mai înalt organism de securitate al țării, a declarat anterior că forțele armate sunt pregătite să „răspundă decisiv” la noi atacuri.

UPDATE Iranul „neagă” lansarea de rachete după încetarea focului

Iranul a negat marți că ar fi lansat rachete asupra Israelului în „ultimele ore”, după ce Israelul l-a acuzat de acest lucru în urma anunțului de încetare a focului făcut de președintele american Donald Trump, relatează Agence France-Presse (AFP).

Statul major al armatei iraniene „a negat lansarea de rachete din Iran către teritoriile ocupate (Israel) în ultimele ore”, a raportat televiziunea de stat.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat anterior că Israelul va „răspunde cu forță la încălcarea armistițiului de către Iran”, după ce armata a raportat sosirea rachetelor iraniene.

UPDATE Șeful agenției nucleare a ONU, Rafael Grossi vrea reluarea cooperării cu Iranul după anunțarea armistițiului

Șeful agenției nucleare a ONU, Rafael Grossi, a declarat marți că i-a scris ministrului de externe al Iranului, Abbas Araqchi, pentru a-i propune o întâlnire și a solicitat cooperarea după ce a fost anunțat un armistițiu între Iran și Israel.

Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a declarat într-o postare pe X că reluarea cooperării Iranului cu agenția ar putea duce la o „soluție diplomatică la controversa de lungă durată privind programul nuclear al Teheranului”.

UPDATE Presa iraniană afirmă că atacul cu rachete al Iranului asupra Israelului după intrarea în vigoare a armistițiului este fals

Știrile despre un atac cu rachete al Iranului asupra Israelului după intrarea în vigoare a armistițiului între cele două țări sunt „negate”, au raportat mass-media iraniene prin intermediul Reuters, citând televiziunea de stat.

Mass-media iraniană: Teheranul neagă că ar fi lansat rachete asupra Israelului după încetarea focului; IDF a declarat că au fost lansate două proiectile, iar locuitorii au raportat interceptări

Agenția de știri ISNA din Iran afirmă că informațiile potrivit cărora Iranul ar fi lansat rachete asupra Israelului după intrarea în vigoare a încetării focului sunt false.

UPDATE Israelul va „răspunde cu forță” la încălcarea armistițiului de către Iran

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat marți că a ordonat armatei țării să răspundă cu forță la ceea ce el a numit încălcarea armistițiului cu Israelul de către Iran, relatează Reuters.

Directiva a urmat unui anunț al armatei că a detectat lansări de rachete din Iran către Israel.

Cu mai puțin de trei ore înainte, președintele american Donald Trump declarase că armistițiul era acum în vigoare.

Katz a spus că armata a primit instrucțiuni să desfășoare operațiuni de intensitate ridicată împotriva țintelor din Teheran.

UPDATE Armata israeliană a avertizat marți că „pericolul persistă”

Armata israeliană a avertizat marți că „pericolul persistă”, în ciuda faptului că guvernul a anunțat anterior că a convenit asupra unui armistițiu cu Iranul în a 12-a zi de război între cei doi adversari, relatează Agence France-Presse (AFP).

Purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat într-o conferință de presă televizată:

Șeful Statului Major a dat instrucțiuni întregii armate să mențină un nivel ridicat de alertă și pregătire pentru a răspunde cu fermitate la orice încălcare a încetării focului.

Vreau să subliniez că, în acest moment, nu există nicio modificare a instrucțiunilor comandamentului Frontului Intern. Instrucțiunile trebuie respectate. Pericolul persistă.

UPDATE Sirenele sună în nordul Israelului, în timp ce Iranul încalcă armistițiul cu un atac cu rachete balistice

Armata israeliană afirmă că a detectat un alt baraj de rachete iraniene la câteva ore după începerea încetării focului, ceea ce arată cât de periculoasă rămâne situația, relatează Associated Press (AP).

Armata afirmă că a identificat rachete lansate din Iran la 2.5 ore după începerea armistițiului.

Sirene au sunat în nordul Israelului și s-au auzit explozii în timp ce apărarea aeriană israeliană a tras.

Acest lucru vine după ce Iranul a lansat mai multe salve de rachete balistice asupra Israelului marți dimineață, avariind cel puțin trei clădiri rezidențiale dens populate din Beersheba.

Primii respondenți au declarat că au recuperat cinci cadavre dintr-o clădire după atacurile anterioare și căutau și altele. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite.

UPDATE Yair Lapid vrea pace și în Gaza

Liderul opoziției israeliene a cerut marți încetarea războiului cu Hamas din Gaza, care durează de peste 20 de luni, după ce Israelul a anunțat că a acceptat un armistițiu cu Iranul.

Yair Lapid a scris pe X: „Și acum Gaza. E timpul să punem capăt și acolo. Aduceți înapoi ostaticii, încetați războiul. Israelul trebuie să înceapă reconstrucția”.

UPDATE Fostul ambasador al SUA în Irac: „Este clar că lucrurile evoluează într-o direcție foarte, foarte pozitivă”

Fostul ambasador al SUA în Irac, James Jeffrey, a declarat că propunerea de încetare a focului între Israel și Iran se îndreaptă într-o „direcție foarte pozitivă”, în ciuda confuziei inițiale.

Jeffrey a declarat pentru Al Jazeera: „În ultimii 50 de ani… am văzut o duzină de încetări ale focului. Toate sunt haotice. Nu toate trupele primesc ordinele… Termenele sunt [adesea] greșite.

Această confuzie este normală, dar este clar că lucrurile evoluează într-o direcție foarte, foarte pozitivă, având în vedere declarația ministrului iranian de externe [privind încetarea atacurilor dacă Israelul face același lucru]”.

UPDATE Cancelarul german Friedrich Merz salută apelul lui Donald Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că salută apelul lui Donald Trump la încetarea focului în conflictul dintre Israel și Iran, adăugând că succesul acestuia ar fi o „evoluție foarte pozitivă”.

Merz a mulțumit, de asemenea, Qatarului pentru calmul de care a dat dovadă în ceea ce el a descris ca fiind vremuri „dramatice”.

Comentariile vin după ce premierul Qatarului ar fi obținut acordul Iranului pentru propunerea de încetare a focului a SUA în cadrul unei convorbiri telefonice cu Teheranul, a declarat pentru Reuters un oficial informat cu privire la această chestiune.

UPDATE Israelul acceptă încetarea focului, anunță biroul lui Netanyahu

Israelul a acceptat propunerea lui Trump privind încetarea focului bilaterală, a anunțat biroul lui Netanyahu într-o declarație făcută în această dimineață.

Mulțumind lui Trump și Statelor Unite pentru „sprijinul acordat în domeniul apărării și participarea la eliminarea amenințării nucleare iraniene”, biroul lui Netanyahu a declarat că Israelul ar putea accepta încetarea focului „în lumina atingerii obiectivelor” atacului său împotriva programului nuclear iranian.

Acesta a afirmat că Israelul va răspunde „cu forță” la orice încălcare a armistițiului.

Netanyahu urma să facă o declarație suplimentară mai târziu în cursul zilei de astăzi, a precizat biroul.

UPDATE Reacția forumului ostaticilor: „Încetarea operațiunii împotriva Iranului fără a o folosi pentru eliberarea ostaticilor ar fi un grav eșec diplomatic”

Forumul familiilor ostaticilor și persoanelor dispărute afirmă că încetarea operațiunii militare împotriva Iranului fără a profita de ocazie pentru a asigura eliberarea ostaticilor reținuți în Gaza ar fi un „grav eșec diplomatic”.

„Acordul de încetare a focului trebuie extins pentru a include Gaza; solicităm guvernului să organizeze negocieri urgente care să ducă la eliberarea tuturor ostaticilor și la încetarea războiului. Cei care pot obține încetarea focului cu Iranul pot pune capăt și războiului din Gaza”, afirmă forumul.

UPDATE Un oficial israelian declară: „Trump a anunțat un armistițiu. Dacă toate părțile îl respectă, acesta va rămâne în vigoare” — raport

Un oficial israelian declară site-ului de știri Walla că armistițiul dintre Israel și Iran anunțat de președintele american Donald Trump va rămâne în vigoare dacă ambele părți îl respectă.

„Trump a anunțat un armistițiu. Dacă toate părțile îl respectă, acesta va rămâne în vigoare”, declară oficialul anonim.

Nu a existat nicio declarație oficială și publică din partea prim-ministrului Benjamin Netanyahu sau a altor oficiali israelieni cu privire la această situație, potrivit TimeofIsrael.

UPDATE Ca o dovadă a confuziei existente, chiar și foști oficiali americani au avut dificultăți în a înțelege ce se întâmplă

Fostul ambasador al SUA în Israel, Dan Shapiro, a scris pe X:

„Foarte confuz! Israelul mai are 12 ore pentru a lansa atacul, conform primului său anunț? Sau ar trebui să fie în încetare a focului acum? Chiar și după morțile din Beersheva și bombardamentul Iranului după expirarea termenului limită? Nimeni nu știe! PRECIZIA ÎN RĂZBOI ȘI PACE CONTEAZĂ.”

UPDATE Președintele Trump declară că încetarea focului „este acum în vigoare”

Președintele Trump a recurs din nou la platforma sa de socializare, Truth Social, pentru a proclama că încetarea focului este în vigoare.

„ÎNCETAREA FOCULUI ESTE ACUM ÎN VIGOARE”, a scris el, „VĂ RUGĂM SĂ NU O ÎNCĂLCAȚI! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE!”

Deși televiziunea de stat iraniană a anunțat că armistițiul este în vigoare, Israelul nu a făcut niciun comentariu de când cel puțin patru persoane au fost ucise în urma lovirii unei clădiri rezidențiale din Beersheba de către o rachetă balistică iraniană, cu puțin timp în urmă.

UPDATE Termenul limită anunțat de Trump pentru ca Iranul să înceteze focul împotriva Israelului a expirat

Televiziunea de stat iraniană a anunțat marți că a început încetarea focului în războiul cu Israelul, chiar dacă Israelul a avertizat publicul cu privire la un nou baraj de rachete lansat din Iran, relatează Associated Press.

Nu a fost posibilă reconcilierea imediată a mesajelor transmise de Iran și Israel în cea de-a 12-a zi a războiului. Televiziunea de stat iraniană a anunțat încetarea focului într-un grafic afișat pe ecran, fără a recunoaște imediat noul baraj de rachete care a urmat după termenul limită stabilit de președintele Donald Trump în anunțul său anterior privind încetarea focului.

O serie de baraje iraniene înainte de termenul limită pentru încetarea focului au ucis trei persoane și au rănit cel puțin alte opt în Israel, au declarat salvatorii.

UPDATE Armistițiu după patru valuri de atacuri iraniene asupra teritoriilor ocupate de Israel

Press TV din Iran afirmă că a început un armistițiu după patru valuri de atacuri iraniene asupra teritoriilor ocupate de Israel, relatează Reuters.

Cu toate acestea, există încă o mare confuzie cu privire la momentul armistițiului anunțat de Trump și la măsura în care Israelul și Iranul au convenit asupra acestuia.

UPDATE Trump a continuat să posteze pe social media că ”acordul” nu se putea încheia fără o demonstrație a „talentului și curajului marilor noștri piloți de B-2”

Chiar dacă Israelul raportează noi lansări de rachete din Iran, Donald Trump a postat din nou pe rețelele de socializare, afirmând că „acordul” de încetare a focului nu ar fi putut fi încheiat fără „talentul și curajul marilor noștri piloți de B-2”.

El a sugerat că „lovitura” lor „a reunit pe toată lumea” într-un „mod cert și foarte ironic”. Nu era clar ce anume voia să spună. Postarea de pe platforma sa Truth Social spunea:

Nu am fi putut încheia „acordul” de astăzi fără talentul și curajul marilor noștri piloți B-2 și al tuturor celor implicați în această operațiune. Într-un mod cert și foarte ironic, acea „lovitură” perfectă, târziu în seară, a reunit pe toată lumea, iar acordul a fost încheiat!!!

UPDATE Trump postează din nou pe Truth Social

La aproximativ patru ore după ce a afirmat că Israelul și Iranul au convenit asupra unui „armistițiu total” – lucru negat de Teheran –, președintele SUA a postat din nou pe rețeaua sa de socializare.

El a scris: „Israelul și Iranul au venit la mine, aproape simultan, și au spus: «PACE!» Am știut că momentul era ACUM. Lumea și Orientul Mijlociu sunt adevărații CÂȘTIGĂTORI!

Ambele națiuni vor cunoaște o IMENSĂ IUBIRE, PACE ȘI PROSPERITATE în viitorul lor. Au atât de multe de câștigat și, totuși, atât de multe de pierdut dacă se abat de la calea DREPTĂȚII ȘI A ADEVĂRULUI.

Viitorul Israelului și al Iranului este NELIMITAT și plin de MARI PROMISIUNI. DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE PE AMÂNDOUĂ!”

Postarea lui Trump nu a luat în considerare o postare anterioară a ministrului de externe al Iranului, Abbas Araghchi, care a spus că nu s-a ajuns la niciun „acord” pentru a pune capăt operațiunilor militare.

UPDATE Rachete lansate din Iran, afirmă IDF

În ciuda afirmațiilor lui Donald Trump că un armistițiu este pe cale să intre în vigoare, Forțele de Apărare Israeliene afirmă că Iranul a lansat o nouă serie de rachete către teritoriul său.

Sirene au sunat în mai multe zone, iar cetățenii care au primit alerta au fost îndemnați să se adăpostească.

Ulterior, au fost auzite explozii deasupra Tel Avivului.

UPDATE Ministrul de externe al Iranului: Nu există „acord” privind încetarea focului

Ministrul de externe al Iranului a postat pe X că nu s-a ajuns la niciun „acord” privind încetarea focului cu Israelul.

Cu toate acestea, el afirmă că, dacă Israelul încetează atacurile până la ora 4 dimineața, ora Teheranului, Iranul „nu are intenția de a continua răspunsul său după aceea”.

Seyed Abbas Araghchi adaugă că o decizie finală privind încetarea operațiunilor militare va fi luată ulterior.

UPDATE Trump a încheiat astăzi un acord cu Netanyahu, potrivit unui raport

Potrivit agenției de știri Reuters, Donald Trump a negociat acordul într-o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, luni după-amiază.

Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, au purtat între timp discuții indirecte cu Iranul, a declarat pentru Reuters un oficial al Casei Albe.

Israelul a acceptat acordul cu condiția ca Iranul să nu lanseze noi atacuri, lucru pe care Teheranul a dat de înțeles că nu se va întâmpla, a adăugat Reuters.

Un diplomat a declarat, de asemenea, rețelei noastre partenere din SUA, NBC News, că Trump a vorbit cu emirul Qatarului și i-a spus că SUA a convins Israelul.

El a întrebat dacă Qatarul poate face același lucru cu Iranul, iar Vance a coordonat apoi cu prim-ministrul qatarez pentru a realiza acest lucru.

Nici Iranul, nici Israelul nu au confirmat încă oficial că au acceptat acordul.

UPDATE Trump declară că războiul s-a încheiat și că armistițiul este „nelimitat”

Donald Trump a acordat un interviu exclusiv postului NBC News.

Întrebat cât va dura armistițiul, președintele SUA i-a răspuns reporterei Yamiche Alcindor: „Cred că armistițiul este nelimitat. Va dura pentru totdeauna”.

El a salutat acest moment ca fiind „o zi mare pentru America” și „o zi mare pentru Orientul Mijlociu”.

„Sunt foarte fericit că am reușit să duc treaba la bun sfârșit”, a adăugat el.

„Mulți oameni mureau, iar situația nu putea decât să se înrăutățească. Ar fi dus la prăbușirea întregului Orient Mijlociu”.

Când a fost întrebat dacă războiul s-a încheiat complet, el a răspuns: „Da. Nu cred că se vor mai împușca vreodată unii pe alții”.

UPDATE Un oficial iranian confirmă că Teheranul este de acord cu încetarea focului

Un înalt oficial iranian a declarat agenției de știri Reuters că Teheranul a acceptat încetarea focului.

Reuters adaugă că aceasta a fost propusă de SUA și mediată de Qatar.

Un oficial informat cu privire la negocieri a declarat, de asemenea, pentru Reuters că Trump și vicepreședintele său, JD Vance, au discutat planul cu Qatarul după atacul Iranului asupra unei baze americane în această seară.

El a adăugat că Trump i-a spus Qatarului că Israelul a acceptat planul și că are nevoie de ajutorul Doha pentru a convinge Iranul.

Știrea inițială

Pe platforma sa de socializare Truth Social, el a scris: „FELICITĂRI TUTUROR! Israelul și Iranul au convenit în totalitate că va exista un ARMISTIȚIU COMPLET ȘI TOTAL (în aproximativ 6 ore de acum, când Israelul și Iranul vor fi încheiat misiunile finale în curs de desfășurare!), timp de 12 ore, moment în care războiul va fi considerat ÎNCHEIAT!”

El a spus că acesta este un război care „ar fi putut dura ani de zile și ar fi distrus întregul Orient Mijlociu”, dar „nu s-a întâmplat așa și niciodată nu se va întâmpla”.

Nu a existat încă niciun comentariu din partea Israelului sau Iranului.