Războiul din Iran a provocat schimbarea tacticii rușilor în Ucraina

Războiul din Iran a provocat schimbarea tacticii de atac a armatei ruse în Ucraina. Practic, rușii lansează valuri de drone atât ziua cât și noaptea cu scopul de a epuiza resursele sistemului de apărare aeriană a ucrainenilor. Rușii se bazează pe faptul că americanii vor reduce livrările de arme către Ucraina.
Războiul din Iran a provocat schimbarea tacticii rușilor în Ucraina
Petru Mazilu
06 apr. 2026, 09:36, Politic

Rusia și-a schimbat tactica de atac și epuizează sistemul de apărare aeriană din Ucraina, anunță The Times. Acum, atacurile durează până la 24 de ore și pot implica până la 1.000 de drone. De asemenea, atacurile nu mai au loc doar noaptea, ci și ziua.

Oficialii militari ucraineni susțin că scopul nu este doar distrugerea țintelor, ci și epuizarea sistemului de apărare aeriană.

Dronele false sunt utilizate frecvent în atacuri. Țintele false suprasolicită sistemul de apărare aeriană și îl obligă pe ucraineni să cheltuiască resurse. Totodată, atacurile în valuri cu drone oferă oportunități pentru utilizarea unor rachete distrugătoare.

Ucrainenii cred că schimbarea tacticii are legătură cu războiul din Iran. SUA și aliații săi redistribuie sistemele de apărare aeriană, iar Ucraina riscă să se confrunte cu o criză de muniție.

