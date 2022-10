Războiul din Ucraina: Kievul denunţă afirmaţiile Rusiei privind „bomba murdară”

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că acest lucru înseamnă că Rusia însăşi ar putea pregăti un atac de acest tip.

Aliaţii Ucrainei au respins, de asemenea, afirmaţiile. SUA a declarat că "resping orice pretext pentru o escaladare".

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a făcut remarcile privind bomba murdară în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său britanic Ben Wallace.

El a declarat că este "îngrijorat de posibilele provocări ale Kievului care implică utilizarea unei bombe murdare".

Duminică, Şoigu a avut, de asemenea, o serie de convorbiri telefonice cu miniştrii apărării din SUA, Franţa şi Turcia, exprimând îngrijorările Moscovei. El nu a furnizat nicio dovadă care să susţină acuzaţiile sale.

Răspunzând la aceasta, preşedintele Zelenski a acuzat Rusia că este "sursa a tot ceea ce poate fi imaginat ca fiind murdar în acest război".

El a declarat că Rusia ameninţă lumea "cu un dezastru radioacctiv" la centrala nucleară din Zaporizhzhia, pe care a capturat-o, şi a vorbit, de asemenea, despre ameninţările Moscovei de a detona un baraj important în sudul Ucrainei. Kremlinul neagă acuzaţiile.

Liderul ucrainean a subliniat, de asemenea, că "lumea ar trebui să reacţioneze în cel mai dur mod posibil".

Wallace a declarat că a respins acuzaţiile lui Şoigu potrivit cărora "Ucraina plănuia acţiuni facilitate de ţările occidentale, inclusiv de Marea Britanie, pentru a escalada conflictul din Ucraina".

De asemenea, el a avertizat că astfel de afirmaţii "nu ar trebui să fie folosite ca pretext pentru o escaladare".

Comentarii similare au fost făcute de secretarul american al apărării, Lloyd Austin, care a vorbit duminică cu Şoigu, în ceea ce a fost a doua convorbire telefonică de acest fel în ultimele zile.

Iar într-o declaraţie comună, miniştrii de externe ai Franţei, Marii Britanii şi SUA au afirmat că guvernele lor "resping cu toţii acuzaţiile transparente şi false ale Rusiei potrivit cărora Ucraina se pregăteşte să folosească o bombă murdară pe propriul teritoriu", subliniind că vor continua să sprijine Ucraina în "faţa războiului brutal de agresiune al preşedintelui Vladimir Putin".

Analiştii militari notează că acuzaţiile ruseşti vin după o serie de înfrângeri militare ruseşti grele şi în timp ce trupele ucrainene îşi continuă operaţiunile de contraofensivă în estul şi sudul ţării.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), cu sediul în SUA, a declarat într-o serie de tweet-uri că Şoigu "a căutat probabil să încetinească sau să suspende ajutorul militar occidental pentru Ucraina şi, posibil, să slăbească alianţa NATO prin apeluri alarmiste".

Cu toate acestea, ISW a adăugat: "Este puţin probabil ca Kremlinul să pregătească un atac iminent cu bombă murdară sub pavilion fals. Afirmaţiile lui Şoigu continuă o campanie de informare rusească de lungă durată".