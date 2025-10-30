Războiul din Ucraina, ziua 1.345. Forțele ucrainene distrug un sistem rusesc de rachete Osa în regiunea Herson / Rusia lansează un atac nocturn cu rachete și drone asupra Zaporojiei

Pene de curent în toată Ucraina

Ucraina a fost afectată de pene de curent în cursul nopții, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete, conform The Kyiv Independent.

Sirenele de atac aerian au sunat în întreaga țară, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei monitorizau drone de tip Shahed, rachete de croazieră și balistice, precum și rachete hipersonice Kinzhal.

Trump: SUA și China vor colabora pentru soluționarea conflictului din Ucraina

Președintele american Donald Trump a declarat, la bordul avionului Air Force One, că Statele Unite și China vor colabora pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina, precizând că subiectul Taiwan nu a fost discutat în cadrul întâlnirilor cu oficialii chinezi.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Washingtonul și Beijingul intenționează să coopereze în privința războiului din Ucraina, după o serie de discuții recente cu liderii chinezi, scrie Al Jazeera.

„Ucraina a fost un subiect foarte important. Am vorbit mult despre asta și vom lucra împreună să vedem dacă putem ajunge la un rezultat,” a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

Ucraina se alătură demersului Senatului SUA privind răpirea copiilor ucraineni de către Rusia

Ucraina participă la pregătirile pentru audierile viitoare din Senatul SUA dedicate răpirii copiilor ucraineni de către Rusia, a confirmat ambasadoarea Olha Stefanishyna.

Ambasadoarea Ucrainei la Washington a declarat că Kievul s-a alăturat deja procesului de pregătire pentru aceste audieri, inițiate de un grup bipartizan de senatori americani, scrie Ukrinform.

„Am început pregătirile pentru a participa la viitoarele audieri privind răpirea copiilor ucraineni de către Rusia”, a spus Stefanishyna, descriind inițiativa drept un pas important pentru a atrage atenția internațională asupra unuia dintre cele mai brutale aspecte ale agresiunii ruse.

Ea a subliniat că Ucraina „apreciază profund” implicarea bipartizană a senatorilor Lindsey Graham și Brian Schatz, care și-au anunțat intenția de a organiza aceste audieri.

Stefanishyna a exprimat recunoștința Ucrainei față de Statele Unite pentru sprijinul constant în eforturile de a readuce copiii deportați ilegal și de a asigura tragerea la răspundere a celor vinovați.

Potrivit rapoartelor anterioare, senatorii Graham și Schatz intenționează să organizeze o audiere a unei subcomisii a Senatului SUA pe această temă și au propus invitarea oficială a ambasadorului Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciiev, pentru a depune mărturie în fața Congresului. Data exactă nu a fost încă stabilită.

Răpirea și transferul forțat a mii de copii ucraineni de către autoritățile ruse au fost condamnate pe scară largă drept crime de război, în timp ce eforturile internaționale de documentare și urmărire penală a celor implicați continuă să se intensifice.

Forțele ucrainene distrug un sistem rusesc de rachete Osa în regiunea Herson

Apărătorii ucraineni au distrus cu succes un sistem rusesc de rachete sol-aer Osa în regiunea Herson, lovind din nou capacitatea Rusiei de apărare aeriană pe frontul de sud, potrivit Ukrinform.

Potrivit Marinei Ucrainei, operațiunea a fost realizată în coordonare cu Batalionul 426 Sisteme fără Pilot și unitatea Gărzii Naționale cunoscută sub numele de Grupul Lasar.

Raportul arată că operatorii Batalionului 426 au detectat lansatorul rus în ciuda eforturilor inamicului de a-l ascunde.

Folosind recunoașterea aeriană precisă și ajustări în timp real, luptătorii Grupului Lasar au distrus sistemul.

Oficialii militari au subliniat că astfel de operațiuni coordonate între drone și artilerie sunt esențiale pentru contracararea pozițiilor ruse fortificate de-a lungul râului Nipru.

Sistemul Osa, conceput pentru a doborî aeronave și drone, reprezenta un element important al apărării ruse. Pierderea sa reduce capacitatea ocupanților de a-și proteja trupele și logistica împotriva atacurilor aeriene ucrainene.

Ucraina a eliberat malul drept al regiunii Herson, inclusiv orașul Herson, în toamna anului 2022. Totuși, trupele ruse continuă să ocupe teritoriile de pe malul stâng al Niprului, unde luptele și loviturile ucrainene continuă pentru a menține presiunea și a perturba operațiunile inamicului.

Rusia lansează un atac nocturn cu rachete și drone asupra Zaporojiei

Forțele ruse au efectuat un atac în noaptea de 29 spre 30 octombrie asupra orașului Zaporojie și a zonelor învecinate, lovind cămine studențești și infrastructura locală. Atacul a provocat distrugeri majore și a rănit mai multe persoane, inclusiv copii mici, relatează Pravda.

O alertă aeriană a fost emisă în întreaga regiune Zaporojie la scurt timp după miezul nopții, din cauza amenințării cu drone rusești.

Exploziile au fost raportate după ora 03:30, iar la 04:00 autoritățile au confirmat un atac cu rachete balistice asupra regiunii.

Primarul Ivan Fedorov a declarat că orașul se află „sub un atac masiv al inamicului”, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au semnalat „ținte de mare viteză” îndreptându-se spre Zaporojie.

Potrivit lui Fedorov, una dintre rachete a lovit un cămin studențesc, distrugând mai multe etaje și provocând incendii în zonele rezidențiale apropiate.

De asemenea, mai multe obiective de infrastructură au fost afectate. Echipele de urgență au lucrat toată noaptea pentru a stinge incendiile și a salva persoanele prinse sub dărâmături.

Până dimineață, patru persoane au fost raportate rănite, însă numărul a crescut ulterior la 11, printre care șase copii cu vârste între trei și șase ani.

Atacul a fost unul dintre cele mai intense asupra Zaporojiei din ultimele săptămâni.

Ucraina recâștigă teren la Kupiansk, confirmă Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene și-au consolidat controlul în orașul Kupiansk, regiunea Harkov, în ciuda luptelor intense, anunță Pravda.

El a precizat că situația rămâne dificilă, dar a subliniat că s-au înregistrat progrese în ultimele zile, trupele menținându-și pozițiile defensive sub presiunea constantă a rușilor.

Zelenski a discutat situația de pe front cu comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi și cu șeful Statului Major Andrii Hnatov, menționând că cele mai grele lupte au loc pe direcția Pokrovsk.

Potrivit acestuia, zona rămâne cea mai dificilă, rușii concentrând acolo un număr mare de trupe pentru a-și consolida pozițiile.

Zelenski a lăudat rezistența soldaților ucraineni, afirmând că „fiecare invadator eliminat acolo reprezintă o victorie pentru întreaga națiune”.

Declarația vine după ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat în mod fals că trupele ucrainene din Kupiansk și Pokrovsk au fost încercuite, comparând situația cu asediul de la Azovstal din 2022 și cerând conducerii ucrainene „să decidă soarta soldaților lor”.

Forțele Comune ale Ucrainei au respins afirmațiile lui Putin, confirmând că unitățile ucrainene continuă să lupte pe linia frontului și dețin controlul asupra pozițiilor lor atât în Kupiansk, cât și în zonele învecinate.

Putin propune un armistițiu temporar în estul Ucrainei pentru a permite accesul jurnaliștilor la Pokrovsk și Kupiansk

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova este pregătită să oprească temporar luptele în estul Ucrainei pentru a permite jurnaliștilor să viziteze zonele unde forțele ucrainene ar fi încercuite.

Vorbind miercuri de la Spitalul Clinic Militar Central din Moscova, însoțit de ministrul Apărării, Andrei Belusov, Putin a afirmat că Rusia ar putea opri operațiunile pentru câteva ore în zona Pokrovsk, din regiunea Donețk, și la Kupiansk, în regiunea Harkov, scrie Kyiv Post.