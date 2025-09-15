Răzgândire istorică. Trump face un pas lateral și recunoaște statutul de „agresor” al Rusiei în relația cu Ucraina

După luni de zile în care a fost foarte atent în legătură cu termenii pe care-i folosește în ecuația Rusia – Ucraina, președintele american Donald Trump a decis, în sfârșit, să catalogheze Rusia drept agresor în relația cu țara vecină.

„8.000 de soldați au murit săptămâna asta, din ambele țări. Mai mulți din Rusia, dar atunci când ești agresor pierzi mai mult”, a declarat acesta duminică în fața reporterilor, potrivit Politico.

A respins cu obstinație statutul de agresor al Rusiei

Poziția lui Trump în ce privește relația Rusia – Ucraina a fost schimbătoare de-a lungul timpului.

Ba chiar s-a încăpățânat să nu condamne Moscova pentru agresiune.

În februarie, el s-a alăturat Rusiei și Coreei de Nord pentru a respinge o moțiune ONU care susținea integritatea teritorială a Ucrainei și condamna acțiunile violente ale Rusiei.

SUA s-au opus declarației G7 din februarie care cataloga Rusia drept „agresor” în relația cu Ucraina. Mai mult decât atât, Trump a comentat: „Nu începi un război cu cineva de 20 de ori mai mare decât tine și apoi speri că oamenii îți vor da niște rachete”.

Putin respinge eforturile de mediere ale lui Trump

Presiunile repetate asupra lui Vladimir Putin, întâlnirea din Alaska nu au avut niciun efect asupra președintelui rus, care refuză eforturile de mediator ale lui Trump.

„Am oprit șapte războaie și am crezut că acesta va fi ușor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a comentat Trump duminică, ”Cred că trebuie să fac toată treaba de vorbitor. Zelenski și Putin se urăsc. Se ursăc atât de mult, încât nu pot respira”.

Trump vrea sancțiuni mai dure asupra Rusiei și vrea ca UE să fie mai cooperantă în acest sens

Trump se gândește să înăsprească sancțiunile impuse asupra Rusiei, dar cere și Europei să participe refuzând să mai cumpere petrol din Rusia.

„Nu vreau (ca țările europene n.red.) să cumpere petrol. Și sancțiunile pe care le pun nu sunt suficient de dure”.

Principalii cumpărători de energie rusească din UE sunt Ungaria și Slovacia, țări care s-au opus constant eforturilor Comisiei Europene de a reduce dependența de gaz rusesc a țărilor din blocul european.